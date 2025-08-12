Quels sont les livres les plus vendus au monde ? Voici le top 10 en 2025

Quels sont les livres les plus vendus ? L’industrie du livre mondiale tient les comptes et réalise des études chiffrées sur les ventes des livres.
Nous nous intéressons ici au Top 10 des livres les plus vendus au monde depuis leur publication.
Quels sont ces bestsellers ? Les avez-vous lus ? Pour chacun de ces livres vous trouverez les ventes en millions d’exemplaires. Il y a quelques surprises !
Le Top 10 des bestsellers mondiaux
1. Don Quichotte – Miguel de Cervantes
Environ 500 millions d’exemplaires vendus.
2. Le Petit Livre Rouge – Mao Zedong
Plus de 800 millions d’exemplaires diffusés, notamment en Chine.
3. Harry Potter à l’école des sorciers – J.K. Rowling
Premier tome de la saga, avec plus de 120 millions d’exemplaires vendus.
4. Le Seigneur des Anneaux – J.R.R. Tolkien
Environ 150 millions d’exemplaires.
5. Le Petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry
Près de 150 millions d’exemplaires.
6. Twilight – Stephenie Meyer
Environ 150 millions d’exemplaires également.
7. Ils étaient 10 – Agatha Christie
Plus de 100 millions d’exemplaires.
8. Le Rêve dans le pavillon rouge – Cao Xueqin
Classique chinois avec environ 100 millions d’exemplaires.
9. Alice au pays des merveilles – Lewis Carroll
Environ 100 millions d’exemplaires.
10. Da Vinci Code – Dan Brown
Environ 80 millions d’exemplaires.
Ces chiffres sont des estimations basées sur les ventes mondiales cumulées, et peuvent varier selon les sources. Ils ne tiennent pas compte des ventes de La Bible et du Coran.
