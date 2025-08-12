Dancing Clock – Le réveil Kawaii pour la rentrée des classes

On a testé le Dancing Clock de Mob. Ce n’est pas un simple réveil, c’est un concentré de bonne humeur et de tech ludique.
Dancing Clock combine enceinte Bluetooth et réveil matin ! Au programme, écoute des musiques favorites en Bluetooth, bruits blancs relaxants et animations dansantes pour se réveiller de bonne humeur avant d’aller à l’école.
Dancing Clock, il danse vraiment !
Cet appareil rigolo danse littéralement ! Lorsqu’il sonne ou que vous diffusez de la musique, il se trémousse au rythme du son. Mais ce n’est pas tout, il affiche aussi sur son écran LCD des émotions. Il émet également des petits bruits marrants lorsqu’il sonne pour vous réveiller.
Pour se détendre avant de s’endormir, le Dancing Clock peut envoyer des bruits de vagues, de feu de bois ou des chants d’oiseaux.
Et pour ajouter au côté Kawaii, vous avez le choix entre deux sortes d’oreilles en silicone: panda ou renard (fournies dans la boite).
Enfin, pour être complet sur les caractéristiques de la bestiole, sachez que ce réveil pas comme les autres, a une puissance de 3W, une grande autonomie et une recharge rapide via câble USB disponible dans la boite.
Ce qu’on en pense
Le Dancing Clock est un produit fun et original. Il est facile à manipuler, c’est un jeu d’enfant ! Il plaira aux enfants dès 7 ans. Par contre, on le trouve un peu cher à près de 50€. Pour l’acheter suivez ce lien.