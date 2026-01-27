OnePlus 15R Test – Un smartphone puissant avec une autonomie de compétition

OnePlus dégaine le OnePlus 15R, une version allégée du OnePlus 15 à moins de 700€. Que vaut vraiment le OnePlus 15R ? Je vous dis tout dans mon test.
Vendu à partir de 699€, le OnePlus 15R est à la croisée des chemins entre le smartphone haut de gamme et le milieu de gamme. OnePlus a effectué plusieurs ajustements par rapport à son flagship pour baisser son prix. Suivez ce lien pour l’acheter à moindre prix.
Changement de processeur, réduction du nombre de capteurs photo, le OnePlus 15R arrive avec une fiche technique plus modeste, mais il ne manque pas d’atouts. Il embarque une énorme batterie.
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le OnePlus 15R dans mon test sans concession. (non sponsorisé)
OnePlus 15R – Design et ergonomie
Le OnePlus 15R reprend les codes du OnePlus 15. Il n’y a pas de surprise de ce côté-là. L’avant et l’arrière du smartphone sont plats. Le design est épuré. Le module photo est rectangulaire avec des coins arrondis.
La seule excentricité réside dans la couleur vert pâle de la coque. Je la trouve personnellement splendide. La coque est mate et légèrement translucide. Elle est douce au toucher et ne marque pas les traces de doigts.
Les dimensions sont proches de celles du OnePlus 15. Il est un tout petit peu plus grand et il prend 3 g de plus, mais je lui pardonne au vu de la taille de sa batterie. Le OnePlus 15R mesure 163,41 x 77,04 x 8,3 mm et il pèse 214 g. La prise en main reste très agréable.
Derrière l’image gracile, le OnePlus 15R cache en réalité un smartphone robuste. Son écran est protégé par une couche de verre Gorilla Glass 7i et il est certifié IP66/IP68/IP69/IP69K.
Le OnePlus 15R résiste aux jets d’eau à haute pression, à l’eau chaude et il peut être immergé jusqu’à 1,5 mètre de profondeur. Vous l’aurez compris, il ne craint pas l’eau.
L’écran
Le OnePlus 15R hérite d’un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une résolution comparable à celle du OnePlus 15. Il bénéficie d’un affichage en 1,5K (2800 x 1272 pixels), soit 450ppi.
Comme pour ce dernier, les pics de luminosité ne dépassent pas 1800 nits. C’est peu comparé aux 7000 nits du realme GT 8 Pro, mais c’est suffisant pour utiliser le OnePlus 15R en extérieur sans gêne.
À l’opposé, la luminosité descend jusqu’à 1 nit. C’est idéal pour l’utiliser dans des conditions de faible luminosité sans avoir mal aux yeux. D’ailleurs, l’écran du OnePlus 15R a reçu la certification Intelligent Eye Care 5.0 de TÜV Rheinland.
Le conte de fées s’arrête là. Le taux de rafraîchissement de cet écran grimpe jusqu’à 165Hz, mais il ne repose pas sur une technologie LTPO. Cela veut dire que son taux de rafraîchissement ne descend pas jusqu’à 1Hz pour économiser de la batterie. Il varie entre 60Hz et 165Hz.
Il bénéficie également d’un sampling Touch de 3200Hz, ce qui plaira certainement aux gamers. Mis à part ces détails techniques, l’image est splendide. L’immersion est totale, renforcée par le cadre noir très fin qui entoure l’écran.
Les performances
Le OnePlus 15R s’appuie sur un processeur Snapdragon 8 Gen 5. Il ne faut pas le confondre avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui est réservé au flagship. Gravé en 3 mm, le processeur Snapdragon 8 Gen 5 est la dernière puce Qualcomm à destination des smartphones dans la gamme de prix de 800€.
Si vous n’êtes pas à la recherche de performances de pointe, vous ne verrez pas la différence au quotidien. Cette puce développe une puissance comparable au Snapdragon 8 Elite de l’année dernière.
C’est largement suffisant pour tirer le meilleur parti des jeux vidéo, d’autant plus que ce processeur est assisté par 12Go de RAM DDR5X et du stockage en UFS 4.1.
Le OnePlus 15R avale les gros jeux 3D sans broncher. Genshin Impact reste fluide avec des graphismes réglés sur le niveau maximum et une fréquence d’image à 60 fps.
Le OnePlus 15R est définitivement taillé pour le jeu vidéo puisqu’il embarque le même système de refroidissement Cryo Velocity 3D que le OnePlus 15. Composé d’une couche pour refroidir l’écran, de la chambre à vapeur et d’une autre strate pour isoler la coque, il est efficace.
J’ai à peine ressenti la chaleur à travers la coque après une heure de jeu. Vous pourrez en plus profiter d’un son de qualité pendant que vous jouez. Le OnePlus 15R intègre deux haut-parleurs stéréo équilibrés.
L’intelligence artificielle
Comme le OnePlus 15, le OnePlus 15R fonctionne sous Android 15 avec Oxygen OS 16. Cet OS lui donne accès aux fonctionnalités IA déjà présentes sur le OnePlus 15.
Le bouton Plus Key sur le côté du smartphone vous donne accès à votre OnePlus AI qui va analyser ce qui s’affiche sur votre écran pour vous proposer une action en fonction du contenu.
L’IA peut extraire un nom, une date, une adresse pour l’ajouter à votre planning. Toutes les informations sont ensuite soigneusement rangées dans votre Espace Mental. C’est une fonction qui commence à se répandre sur de nombreux smartphones.
Comme sur le OnePlus 15, l’Espace Mental intègre Gemini. Le smartphone embarque également des outils pour traduire, rédiger ou retranscrire du texte.
De son côté, l’éditeur photo propose un ensemble de fonctionnalités permettant d’effacer, de recomposer, d’éclairer les portraits, d’effectuer une prise de vue parfaite, d’améliorer la netteté ou encore de supprimer les reflets sur les photos.
La batterie et l’autonomie
Une batterie de 7400mAh alimente le OnePlus 15R. C’est la batterie la plus imposante jamais utilisée dans un smartphone OnePlus, mais aussi une des plus grosses capacités sur ce segment de prix.
Cette prouesse est rendue possible grâce à l’utilisation du silicium-carbone. Elle permet d’utiliser des batteries à haute densité dans un minimum d’espace. OnePlus assure qu’elle conserve 80% de sa capacité après quatre ans.
Avec le OnePlus 15R, les angoisses de la batterie vide s’envolent. Son autonomie oscille entre 2,5 jours et 3 jours selon votre utilisation. Une partie de 30 minutes de Genshin Impact consomme 5% d’énergie. C’est en dessous de la moyenne.
Si vous arrivez à épuiser la batterie, vous ne patienterez pas longtemps puisqu’elle est compatible avec la technologie SuperVooc 80W. La batterie du OnePlus 15R se recharge de 0 à 100% en 60 minutes. Tout n’est pas parfait. Le smartphone ne supporte malheureusement pas la recharge sans fil.
La photo de jour et de nuit
Le OnePlus 15R récupère le capteur principal 50MP Sony IMX906 du OnePlus 15, mais la comparaison s’arrête là. Un seul capteur l’accompagne et il s’agit d’un ultra grand-angle de 8MP.
Les photos de jour sont nettes avec un niveau de détails élevé. Les couleurs sont chaudes tout en restant réalistes. Le capteur gère bien la luminosité que le ciel soit blanc ou bleu azur.
La clarté de certaine photo se révèle impressionnante. Je vous laisse juger par vous-même avec cette photo d’une mouette capturée en plein vol.
Le OnePlus 15R se révèle moins convaincant avec les photos de nuit. Les détails sont plus épars. L’algorithme lisse trop les textures pour faire disparaître le bruit. C’est flagrant lorsqu’on regarde les façades des immeubles. Elles sont quasiment lisses.
L’appareil photo peine également à rehausser la luminosité et à éclairer les zones sombres. Il ne faut pas dramatiser. Les clichés restent agréables à l’œil, d’autant plus que le OnePlus 15R réussit à reproduire fidèlement l’ambiance des scènes.
Le zoom, l’ultra grand-angle et les portraits
Étant dépourvu de téléobjectif, il faut se contenter d’un zoom X2 qui peut monter jusqu’à un grossissement X20. Le OnePlus 15R ne fait pas de miracle. Les photos perdent en précision dès qu’on dépasse le zoom X2.
L’ultra grand-angle de 8MP fait ce qu’il peut. Il reproduit des couleurs homogènes avec celles du capteur principal. En revanche, les coins des photos sont particulièrement flous.
Le OnePlus 15R se rattrape avec les portraits. Il fait preuve d’une bonne maîtrise des flous d’arrière-plan. Les détourages sont précis et il réussit à déjouer tous les pièges. Vous remarquerez sur la photo ci-dessous. L’appareil floute l’intérieur de l’accoudoir du fauteuil au premier plan.
OnePlus 15R – Ce que j’en pense
Le OnePlus 15R sort le 15 janvier 2026 en France. Il est vendu au prix attractif de 699€ en 12/256 Go. Il faut débourser 100€ de plus pour la version 512Go. Pour ce prix, le OnePlus 15R est une bonne affaire.
C’est un smartphone puissant avec un bel écran. Avec son processeur Snapdragon 8 Gen 5, il est taillé pour les jeux vidéo sans faire exploser votre budget. Mais le plus impressionnant est sans conteste son autonomie de compétition.
Sa batterie de 7400mAh lui permet de tenir jusqu’à 3 jours sans passer par la case recharge. Ça doit faire rêver certains de ses concurrents.
Je lui reprocherai tout de même un appareil photo un peu trop timide. Il réalise de très belles photos de jour et de beaux portraits, mais le reste est en retrait.
Au final, le OnePlus 15R s’impose comme une alternative sérieuse si vous êtes en quête d’un smartphone puissant avec un budget en dessous de 700€.
OnePlus 15R – La fiche technique complète
|OnePlus 15R – 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – 165Hz en gaming
|Définition
|2800 x 1272 pixels (450ppi) – pics 1800nits – HDR10+
|Processeur
|Snapdragon 8 Gen 5
|RAM
|12Go DDR5X Ultra
|Stockage
|256/512Go UFS 4.1
|Mises à jour
|4 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony IMX906 f/1.8 OIS + UGA 8MP f/2.2 112° – vidéo 4K/120fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.0
|IP68
|IP66/IP68/IP69/IP69 K
|Batterie
|7400mAh
|Charge rapide
|80W SuperVooc
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – OxygenOS 16
|Dimensions
|163,41x 77,04 x 8,3 mm – 214g