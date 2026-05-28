Spotify transforme l’essai dans le livre audio : croissance explosive et nouvelles ambitions

Lors de sa présentation aux investisseurs le 21 mai, Spotify a dévoilé des chiffres impressionnants qui confirment le succès fulgurant de son offensive dans le secteur du livre audio.
Entre explosion des heures d’écoute, rentabilité accrue et innovations technologiques, le géant du streaming musical est en passe de redéfinir les codes de l’édition numérique.
Le pari payant d’Audiobooks+
Lancée l’année dernière, l’option Audiobooks+. Ce service permet aux utilisateurs Premium de débloquer des heures d’écoute supplémentaires. Il a déjà séduit un million de clients payants.
Une adoption massive qui porte ses fruits sur le plan financier. En effet, Spotify est désormais en bonne voie pour engranger 100 millions de dollars de revenus récurrents grâce à cette seule option en 2026.
Au-delà du chiffre d’affaires, ces utilisateurs représentent une mine d’or pour la plateforme.
Selon les données de l’entreprise, les abonnés à Audiobooks+ génèrent une valeur à vie trois fois supérieure à celle des abonnés standards qui écoutent également des livres audio.
Face à ce succès, Owen Smith, vice-président de Spotify et responsable de la division, a annoncé que de nouvelles formules allaient voir le jour.
Premièrement, ils mettent en place des abonnements incluant un nombre d’heures plus élevé.
Ensuite, la plateforme doit proposer prochainement, des offres spécifiquement adaptées aux familles et aux étudiants.
Un public plus jeune et en pleine expansion
Si Spotify refuse de détailler le chiffre d’affaires total de sa branche livres audio, la croissance globale est indéniable. Le nombre total d’heures d’écoute a bondi de 60 % d’une année sur l’autre.
Cette dynamique s’explique par un élargissement considérable de l’audience. « Près de la moitié des auditeurs actuels ont commencé à écouter au cours des 12 derniers mois », confie O.Smith à Publishers Weekly .
Cette croissance est principalement tirée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Suivent de près par les marchés nordiques (où le service est implanté depuis fin 2018).
Le profil des utilisateurs s’avère également particulièrement jeune, puisque la moitié du public global a moins de 35 ans.
L’innovation au cœur de l’engagement : le carton de “Page Match”
Lancée en février dernier, la fonctionnalité Page Match rencontre un franc succès. Elle permet de synchroniser l’écoute du livre audio avec la position exacte du lecteur dans une édition physique ou électronique. (Lancé aussi en France, lire notre article)
« Nous avions le sentiment d’avoir résolu un véritable problème pour les gens », explique Owen Smith. Il souligne que les utilisateurs de Page Match terminent généralement leurs livres deux fois plus vite.
Cette fonctionnalité séduit un public encore plus connecté. L’utilisateur moyen de Page Match est six ans plus jeune que l’auditeur de livre audio standard sur Spotify.
IA, podcasts et articles de presse : un écosystème ultra-connecté
Spotify ne compte pas s’arrêter là et profite de l’événement pour annoncer une série de nouveautés.
Le programme Spotify for Authors va s’étendre à 10 langues supplémentaires. Il intégrera de nouveaux outils pour les auteurs indépendants.
De plus, la plateforme lancera bientôt des playlists suggérées pour les livres audio. Grâce à de grands modèles linguistiques (IA) et aux métadonnées des éditeurs, les utilisateurs pourront générer des listes d’écoute personnalisées à partir de requêtes en langage naturel.
Lancement de la fonction “Articles”
Spotify diversifie ses contenus écrits avec l’arrivée d’Articles. cette fonctionnalité propose des versions lues d’articles de magazines prestigieux. Parmi les titres phares, on retrouve Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Vanity Fair…
Synergie avec les podcasts
L’entreprise mise énormément sur les passerelles entre ses différents formats. Désormais, lorsqu’un auteur est invité dans un podcast hébergé sur Spotify, la plateforme applique une promotion croisée automatique. Elle met en avant son livre audio sur la page de l’émission et dans l’espace « À l’écoute ».
« Nous cherchons à établir un lien entre l’écoute d’un podcast et la découverte du livre correspondant », conclut Owen Smith. Un calcul stratégique puisque, selon lui, les auditeurs de livres audio sont ceux qui passent le plus de temps sur l’application.
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