Galaxy Z Flip 8 : Samsung va enfin faire disparaître la pliure de l’écran !

Le Galaxy Z Flip 8 se dévoile, mais il dissimule sa pliure. Les dernières fuites concernant le futur smartphone pliable de Samsung viennent de tomber.
La série des Galaxy Z Flip entre dans sa 8e année. Le Galaxy Z Flip a su évoluer pour nous proposer, avec le Galaxy Z Flip 7, un produit mature. Son successeur, le Galaxy Z Flip 8, va se concentrer sur son écran pliable.
Le Galaxy Z Flip 8 cache enfin sa pliure
Les concurrents de Samsung commencent à mettre sur le marché des smartphones avec des écrans quasiment sans aucune trace. L’Oppo Find N6, par exemple, s’est affranchi de la fameuse pliure qui marque le centre de la dalle de quasiment tous les smartphones de ce genre.
Samsung devrait également aller dans ce sens. Selon les dernières fuites, le Galaxy Z Flip 8 ne laissera plus apparaître la pliure au milieu de son écran. La firme coréenne utiliserait une nouvelle charnière qui fait disparaître les traces.
J’imagine que le Z Flip 8 héritera également de la même technologie d’écran que le Galaxy Z Fold 8. Différentes fuites avancent que son écran se compose d’une double couche de verre ultra-mince (UTG), associée à une plaque métallique percée au laser en dessous. Cette nouvelle structure renforce la solidité et atténue la visibilité de la pliure.
Galaxy Z Flip 8 – Le reste des caractéristiques
En ce qui concerne le reste des caractéristiques, la même source nous révèle que le Galaxy Z Flip 8 serait légèrement plus grand que son prédécesseur. En revanche, il perd 8 g par rapport au Z Flip 7. Cela n’a, malheureusement, pas encouragé Samsung à augmenter la capacité de sa batterie.
Le Z Flip 8 reprendrait la batterie de 4 300 mAh du Z Flip 7 et elle reste collée à une vitesse de charge de 25 W.
Ne vous attendez pas non plus à du changement du côté de son appareil photo. Samsung renouvellerait sa confiance en le binôme capteur principal 50 Mpx et ultra grand-angle 12 Mpx. Espérons que son prix ne s’envolera pas en même temps que celui de la RAM.