Samsung Galaxy S27 Ultra – Un changement radical se prépare ?

Le Galaxy S27 fait parler de lui. Samsung va changer en profondeur la formule de son futur flagship.
Le Galaxy S27 Ultra ne sortira pas avant janvier ou février 2027, mais il attise déjà les curiosités. Le smartphone marquera le début d’une ère de renouveau.
Galaxy S27 Ultra – Enfin du changement
Selon toutes les rumeurs, la firme coréenne va revoir sa copie en profondeur. Cela fait plusieurs années que Samsung fait évoluer par petites touches le design de ses Galaxy S. Le bien informé IceUniverse, le Galaxy S27 Ultra va rompre avec cette monotonie.
Le Galaxy S27 Ultra accueillerait un nouveau îlot photo. Les capteurs ne seront plus disposés verticalement. Samsung les aurait rassemblés dans une capsule en haut du smartphone. Ils seraient placés horizontalement comme sur un Pixel 10 Pro XL.
Son design pourrait ressembler à ce concept. Il a été réalisé en fonction des différentes rumeurs qui alimentent déjà la gazette du Web.
Un nouvel appareil photo
Autre transformation majeure, le Galaxy S27 Ultra ne possèderait que trois caméras à l’arrière. Le Leakers affirme que le téléobjectif 3x de 10 Mpx ne fait plus partie du voyage. Samsung aurait supprimé ce capteur. Le serial leaker ne donne pas plus de détails sur la composition de l’appareil photo du Galaxy S27 Ultra.
On peut espérer un nouveau capteur principal 200 Mpx sans perte de qualité. On peut également rêver d’un téléobjectif 10x de 50 Mpx comme sur l’Oppo Find X9 Ultra. Je compte sur Samsung pour nous surprendre, car la concurrence se montre de plus en plus féroce.