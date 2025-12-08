One UI 8.5 – La liste de toutes les nouveautés fuite sur la toile

Quelles sont les nouveautés de One UI 8.5 ? Une énorme fuite nous révèle tous les changements apportés par Samsung à la prochaine version de son OS.
One UI 8 était une évolution majeure de l’OS de Samsung. One UI 8.5 va également apporter son lot de nouveautés. Elles étaient jusqu’à présent dévoilées au compte goutte.
Galaxy AI, Bixby plus intelligent, connectivité, batterie, accessibilité, personnalisation, Quick Share, fonctionnalités diverses et variées, One UI 8.5 nous réserve de nombreuses surprises.
Selon les bruits de couloirs du Net, Samsung va démarrer le programme bêta de One UI 8.5 sur les Galaxy S25 dans le courant du mois de décembre.
Le très bien informé TarunVats a pris de l’avance. Il a mis la main sur la liste de toutes les nouveautés que vous pourrez retrouver dans la mise à jour One UI 8.5.
Galaxy AI
Génération d’images en continu
Continuez à créer sans vous arrêter. Photo Assist vous permet désormais de générer des images IA en utilisant différentes fonctionnalités de Photo Assist sans enregistrer chaque itération. Une fois terminé, vous pouvez consulter toutes vos créations dans votre historique et choisir vos préférées.
Bixby
Contrôle plus intelligent de l’appareil
Parlez à Bixby avec vos propres mots. Bixby est désormais meilleur pour trouver le réglage ou la fonctionnalité dont vous avez besoin, même si vous n’utilisez pas les commandes ou les noms de fonctionnalités exacts. Dites simplement ce dont vous avez besoin et laissez Bixby faira le reste.
Posez n’importe quelle question, n’importe quand
Que vous ayez besoin d’une réponse rapide ou d’informations détaillées, demandez simplement à Bixby pour une réponse instantanée. Il n’est pas nécessaire de passer du temps à effectuer plusieurs recherches ou à basculer entre les applications.
Historique des conversations
Consultez les conversations passées avec Bixby est plus facile que jamais. Vous pouvez désormais accéder à l’historique de vos conversations à partir du panneau latéral dans l’application Bixby.
Connectivité
Partage de stockage
Accédez à vos fichiers n’importe où. Les fichiers provenant de vos autres téléphones, tablettes et PC Samsung sont disponibles dans l’application Mes Fichiers sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder aux fichiers de votre téléphone sur d’autres appareils Samsung, même votre téléviseur.
Connexion rapide aux appareils Smart View
Connectez-vous à votre écran préféré plus rapidement. Vous pouvez désormais ajouter un raccourci sur votre écran d’accueil pour refléter instantanément l’écran de votre téléphone sur un téléviseur ou un autre dispositif d’affichage.
Fonctionnalités Auracast améliorées
Il est plus facile que jamais d’écouter et de diffuser du son avec Auracast. Les options de diffusion et d’écoute se trouvent désormais dans le menu Diffusion audio dans les Paramètres.
Diffusions vocales (Voice broadcasts)
Diffusez votre voix aux personnes autour de vous avec Auracast. En plus du son multimédia, vous pouvez désormais diffuser votre voix en utilisant le microphone intégré de votre téléphone.
Batterie et alimentation
Informations sur la batterie repensées
Visualisez plus clairement l’utilisation de votre batterie. L’écran des Paramètres de la batterie repensé facilite la vérification du temps restant, de l’état de charge et de l’utilisation quotidienne au cours de la semaine écoulée.
Économie d’énergie améliorée
Utilisez l’Économie d’énergie pour que votre batterie dure plus longtemps sans recharge. Choisissez Standard pour des économies modérées et des limites personnalisables, ou choisissez Maximum pour désactiver toutes les fonctionnalités non essentielles et faire durer votre batterie le plus longtemps possible.
Accessibilité
Contrôlez facilement les aides auditives Bluetooth
Accédez aux réglages de vos aides auditives Bluetooth directement depuis le raccourci Accessibilité. Une fenêtre contextuelle apparaîtra, vous permettant de modifier votre programme auditif, d’activer ou de désactiver le son ambiant, et bien plus encore.
Contrôler l’agrandissement avec la souris ou le clavier
Gardez ce que vous devez agrandir en vue grâce à ces nouvelles options. Vous pouvez faire en sorte que la zone agrandie suive le curseur lorsque vous tapez ou se déplace lorsque vous changez de focus à l’aide du clavier. Lorsque vous utilisez une souris, vous pouvez faire en sorte que la zone agrandie se décale lorsque vous déplacez le pointeur vers le bord de l’écran.
Action en attente (Dwell action) et Actions de coin (Corner actions)
La fonctionnalité Action automatique après arrêt du pointeur a été divisée en 2 fonctionnalités. Action en attente vous permet de définir des actions personnalisées lorsque votre souris cesse de bouger pendant un certain temps. Actions de coin vous permet de définir une action différente pour chaque coin de l’écran.
Encore plus d’améliorations
Panneau rapide plus personnalisable
Organisez vos paramètres rapides exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez désormais ajouter, supprimer, réorganiser et réorganiser les commandes dans le panneau rapide.
Alertes précoces pour les rappels
Recevez des alertes avant l’échéance des rappels pour vous assurer de ne pas oublier les tâches importantes. Vous pouvez choisir à l’avance combien de temps avant recevoir une alerte pour chaque rappel.
Enregistrement d’écran partiel
N’incluez que ce dont vous avez besoin dans vos enregistrements d’écran. Vous pouvez désormais sélectionner uniquement la partie de l’écran que vous souhaitez enregistrer.
Suggestions de calculatrice
Gagnez du temps sur les calculs. Les nombres et formules copiés dans votre presse-papiers seront suggérés lorsque vous ouvrirez la calculatrice afin que vous puissiez les saisir d’un simple toucher.
Conserver la taille des fenêtres dans DeX
DeX se souvient désormais de la taille et de la position des fenêtres de votre application. Lorsque vous rouvrez une application, elle apparaît telle que vous l’avez laissée.
Horloge
Fonds d’écran d’alarme météo
Réveillez-vous avec une alarme qui vous prépare à la météo du jour. Votre écran d’alarme peut désormais afficher les conditions météorologiques actuelles en arrière-plan lorsqu’elle sonne.
Convertisseur de fuseau horaire
Comparez les fuseaux horaires en un coup d’œil. Le nouveau curseur dans l’application Horloge facilite la vérification du décalage horaire entre les lieux du monde entier.
Samsung Health
Rapports hebdomadaires améliorés
Obtenez une image plus complète de votre santé chaque semaine. Les rapports hebdomadaires incluent désormais les données de votre suivi de médicaments et de vos sessions de pleine conscience.
Expérience de partage améliorée
Partagez vos séances d’entraînement à votre manière. Mélangez et assortissez vos statistiques d’exercice avec des photos de votre entraînement pour créer la publication parfaite sur les réseaux sociaux.
Démarrer des méditations depuis votre montre
Trouvez le calme directement depuis votre poignet. Vous pouvez désormais démarrer des méditations favorites ou recommandées directement sur votre Galaxy Watch sans prendre votre téléphone.
Mesures d’antioxydants depuis votre montre
Vérifiez vos niveaux d’antioxydants à tout moment. Mesurez directement depuis votre Galaxy Watch, même si elle n’est pas connectée à votre téléphone. Fonctionne avec Galaxy Watch8 et Galaxy Watch Ultra.
Sécurité et confidentialité
Protection contre le vol
Protégez votre téléphone et vos données en cas de perte ou de vol. Activez le Verrouillage en cas d’échec d’authentification pour verrouiller automatiquement l’écran en cas de trop nombreuses tentatives infructueuses de vérification de votre identité à l’aide de vos empreintes digitales, code PIN, schéma ou mot de passe. La Vérification d’identité protège également plus de paramètres qu’auparavant.
Désactiver temporairement le Bloqueur automatique (Auto blocker)
Si vous devez désactiver temporairement la protection de sécurité du Bloqueur automatique, une nouvelle option vous permet de le réactiver automatiquement 30 minutes plus tard pour que vous n’oubliiez pas.
Quick Share
Éviter les demandes de partage indésirables
Vous pouvez désormais configurer Quick Share pour ne recevoir des fichiers que des autres appareils connectés à votre compte Samsung ou à votre compte Google.
Suggestions de partage de photos
Partagez des photos plus rapidement avec les bonnes personnes. Lorsque vous partagez des images qui incluent des amis ou de la famille, Quick Share peut reconnaître qui s’y trouve et suggérer de partager directement avec ces personnes.
Ecrans d’accueil et de verrouillage
Disposition automatique de l’écran de verrouillage
Les fonds d’écran avec des photos de personnes ou d’animaux de compagnie s’adaptent désormais parfaitement à chaque fois. Lorsque vous choisissez une photo pour votre écran de verrouillage, la disposition s’ajuste automatiquement afin que l’horloge et les widgets ne couvrent pas les parties importantes de l’image.
Polices d’horloge plus personnalisables
Personnalisez l’horloge de votre écran de verrouillage. Vous pouvez désormais ajuster l’épaisseur de plus de styles de police pour correspondre à l’apparence que vous préférez.
Météo
Widget météo amélioré
Vérifiez rapidement les précipitations à venir dans le widget Météo sur votre écran d’accueil. Le widget affiche désormais un graphique si des précipitations sont prévues dans les prochaines heures.
Indice pollinique
Vérifiez la quantité de pollen dans l’air pour aider à gérer vos allergies. Vous pouvez vérifier les niveaux de pollen pour les arbres, l’herbe et l’herbe à poux.