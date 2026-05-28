Xiaomi 17T et 17T Pro – Caméras Leica et grosses batteries, tout ce qu’il faut savoir

Le Xiaomi 17T et le Xiaomi 17T Pro sont officiels. Prix, caractéristiques techniques, offres de lancement, je vous dis tout.
Les Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro arrivent en avance cette année. La compagnie a dévoilé ses nouveaux smartphones milieu/haut de gamme à Vienne. Présent à l’évènement, je vous dis tout ce qu’il faut savoir. Disponibles ici.
Découvrez les en vidéo ici.
Xiaomi place la barre toujours plus haut. Les deux smartphones arborent fièrement le logo Leica, ce qui laisse présager de très bonnes capacités photo. En attendant un test sur IDBOOX, je vous propose de découvrir leurs caractéristiques techniques complètes.
Le Xiaomi 17T et le Xiaomi 17T Pro se différencient sur plusieurs points, mais ils partagent un ADN commun. Écran, processeur, appareil photo, batterie, ils offrent une solution solide et équilibrée chacun dans leur gamme.
Design et dimensions
Le Xiaomi 17T est un smartphone compact avec un écran de 6,59 pouces et des dimensions de 157,6 x 75,2 x 8,17 mm. Il pèse 200 g.
Plus imposant, le 17T Pro arbore un écran de 6,83 pouces. Il mesure 162,2 x 77,5 x 8,25 mm et il affiche un poids de 219 g sur la balance. Les deux smartphones sont certifiés IP68.
L’écran
Mis à part leur taille, on note de subtiles différences entre les écrans des Xiaomi 17T et 17T Pro. La dalle AMOLED de 6,59 pouces du Xiaomi 17T affiche une définition 1,5K, mais son taux de rafraîchissement ne dépasse pas 120 Hz.
L’écran de 6,83 pouces de la version Pro bénéficie d’un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 144 Hz. Les deux smartphones affichent des pics de luminosité de 3500 nits, mais son taux de rafraîchissement descend jusqu’à 1 nit.
Mis à part ces points, les écrans des 17T et 17T Pro partagent une protection Gorilla Glass 7i et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision.
Les processeurs
Les smartphones tournent avec des processeurs MediaTek différents. L’un comme l’autre ne manquent pas de puissance.
Le 17T s’appuie sur un processeur Dimensity 8500-Ultra gravé en 4 nm. Il est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256/512 Go de stockage en UFS 4.1. Le Xiaomi 17T Pro tourne avec un processeur plus puissant gravé en 3 nm.
Son processeur Dimensity 9500 est assisté par 12 Go de RAM LPDDR5X et sa capacité de stockage grimpe jusqu’à 1 To.
La batterie
Une batterie de 6500 mAh alimente le Xiaomi 17T. Elle supporte la recharge rapide de 57W et la recharge inversée de 22,5 W.
Le Xiaomi 17T Pro possède une batterie de 7000 mAh. C’est un record pour un smartphone Xiaomi vendu à l’international. Elle accepte la recharge rapide de 100W et la recharge sans fil de 50W. Elle est également compatible avec la charge inversée de 22,5W.
Des appareils photo Leica
Le Xiaomi 17T et le 17T Pro sont tous les deux dotés d’un appareil photo Leica. À première vue, ils pourraient paraître identiques, mais il existe quelques subtilités.
Leica a placé dans les deux smartphones des lentilles VARIO-SUMMILUX, mais le capteur diffère. Le Xiaomi 17T est plus gâté.
Vous pouvez découvrir ci-dessous leurs spécifications complètes.
L’appareil photo du Xiaomi 17T
Système d’objectifs Leica
- Objectif optique Leica Summilux : VARIO-SUMMILUX 1:1.7-3.0/15-115 ASPH.
Configuration des capteurs
- Caméra principale Leica :
- 50 MP, ouverture (f/1.7), stabilisation optique de l’image (OIS)
- Capteur d’image Light Fusion 800
- Super Pixel 4-en-1 de 2.0μm
- Focale équivalente à 23 mm
- Téléobjectif Leica 5x :
- 50 MP, ouverture (f/3.0), stabilisation optique de l’image (OIS)
- Focale équivalente à 115 mm
- Zoom Ultra IA jusqu’à 120x
- Prend en charge la photographie macro à 30 cm
- Caméra ultra grand-angle Leica :
- 12 MP, ouverture (f/2.2), champ de vision (FOV) de 120°
- Focale équivalente à 15 mm
- Caméra frontale :
- 32 MP, ouverture (f/2.2), champ de vision (FOV) de 90°
- Focale équivalente à 21 mm
Enregistrement vidéo
- 4K (3840 x 2160) en HDR10+ à 30 im/s, 60 im/s
- 1080p (1920 x 1080) en HDR10+ à 30 im/s, 60 im/s
- 720p (1280 x 720) à 30 im/s
- Enregistrement vidéo au format Log jusqu’en 4K à 30 im/s, 60 im/s
L’appareil photo du Xiaomi 17T Pro
Système d’objectifs Leica
- Objectif optique Leica Summilux : VARIO-SUMMILUX 1:1.67-3.0/15-115 ASPH.
Configuration des capteurs
- Caméra principale Leica :
- 50 MP, ouverture (f/1.67), stabilisation optique de l’image (OIS)
- Capteur d’image Light Fusion 950 (plus performant)
- Super Pixel 4-en-1 de 2.4μm
- Focale équivalente à 23 mm
- Téléobjectif Leica 5x : (Identique au 17T)
- 50 MP, ouverture (f/3.0), OIS, focale équivalente à 115 mm
- Zoom Ultra IA jusqu’à 120x
- Prend en charge la photographie macro à 30 cm
- Caméra ultra grand-angle Leica : (Identique au 17T)
- 12 MP, ouverture (f/2.2), FOV de 120°, focale équivalente à 15 mm
- Caméra frontale : (Identique au 17T)
- 32 MP, ouverture (f/2.2), FOV de 90°, focale équivalente à 21 mm
Enregistrement vidéo
- 8K (7680 x 4320) à 30 im/s
- 4K (3840 x 2160) à 120 im/s
- 4K (3840 x 2160) en HDR10+ à 30 im/s, 60 im/s
- 1080p (1920 x 1080) en HDR10+ à 30 im/s, 60 im/s
- 720p (1280 x 720) à 30 im/s
- Enregistrement vidéo au format Log jusqu’en 4K à 30 im/s, 60 im/s
- Mode Cinéma (Movie mode) jusqu’en 4K à 60 im/s
Les prix et les offres de lancement
Le Xiaomi 17T Pro sera disponible en trois coloris : Bleu Profond, Violet Profond et Noir. Le Xiaomi 17T Pro sera proposé en trois variantes de stockage (256 Go, 512 Go et 1To). Le Xiaomi 17T Pro au prix de 903 € en version 12+256 Go. Suivez ce lien pour l’acheter.
Quant au 17T est au prix de 713€ en version 12+512 Go. Suivez ce lien pour l’acheter.
À l’occasion du lancement de la nouvelle gamme, du 28 mai au 30 juin une remise exceptionnelle allant jusqu’à 265€ pour la reprise de votre Xiaomi 14T contre un Xiaomi 17T. Et jusqu’à 410€ pour la reprise de votre Xiaomi 14T Pro contre un Xiaomi 17T Pro. Pour le 17T Pro vous recevez une enceinte Sound Party et un coupon de 20€.
Xiaomi 17T sera disponible en quatre coloris : Violet, Blanc Opale, Bleu et Noir. Le Xiaomi 17T sera proposé en deux variantes de stockage (256Go et 512 Go), Suivez ce lien pour acheter.