Xiaomi 17T et 17T Pro : Comment suivre la Keynote en direct ?

C’est le grand jour pour les Mi Fans ! Ce jeudi 28 mai à 14h, Xiaomi dévoile officiellement ses très attendus Xiaomi 17T et 17T Pro.
Et la marque ne vient pas les mains vides. Cette Keynote sera aussi l’occasion de découvrir une pluie de nouveautés :
-La très élégante collection Go Deep Purple
-La nouvelle Xiaomi Watch 5
-Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10 Pro
Installez-vous confortablement, on s’occupe de tout !
Bonne nouvelle : la rédaction est en direct de Vienne, en Autriche, pour vivre l’événement au plus près. Vous voulez être aux premières loges avec nous ? Rien de plus simple !
Mettez-vous au frais, cliquez sur ce lien pour suivre la vidéo en direct et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux dès 14h.
En attendant le coup d’envoi, découvrez ci-dessous les premiers tweets de teasing partagés par la marque pour nous faire patienter. Restez connectés : un premier récapitulatif complet sera publié dès la fin de la conférence, et nos tests ultra-détaillés arriveront très vite.
Belles découvertes à tous !
Un siècle de photographie pour capturer l’instant. Une seule image pour raconter une histoire.
Aujourd’hui, nous dépassons les limites de l’image pour donner vie à vos souvenirs avec le Leica Live Moment ✨
Rendez-vous le 28 mai à 14h pour en découvrir davantage… pic.twitter.com/9BDSPsTa6l
— Xiaomi France (@XiaomiFrance) May 26, 2026
La distance n’est plus un obstacle.
Maîtrisez chaque plan, du portrait x5 au zoom x120. La #serieXiaomi17T vous rapproche de ce qui compte vraiment. Capturez l’essentiel 🌟
Rendez-vous le 28 mai à 14h 👉 https://t.co/zkTKGpewzx pic.twitter.com/FEh5ljI4jW
— Xiaomi France (@XiaomiFrance) May 25, 2026
La distance n’est plus un obstacle.
Maîtrisez chaque plan, du portrait x5 au zoom x120. La #serieXiaomi17T vous rapproche de ce qui compte vraiment. Capturez l’essentiel 🌟
Rendez-vous le 28 mai à 14h 👉 https://t.co/zkTKGpewzx pic.twitter.com/FEh5ljI4jW
— Xiaomi France (@XiaomiFrance) May 25, 2026
Conçu pour l’extrême. Le #Xiaomi17TPro et son processeur MediaTek Dimensity 9500 redéfinissent la photo et la vidéo 🎥
Ne manquez pas le lancement le 28 mai à 14h 👉https://t.co/1oBq8dGCey pic.twitter.com/g58UkJw7Ry
— Xiaomi France (@XiaomiFrance) May 26, 2026