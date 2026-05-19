Festival de Cannes 2026 – Journée du 19 mai

Depuis deux jours, le Festival de Cannes s’est quelque peu assombri. Non pas au niveau de la météo car le soleil irradie la Croisette, contrairement à ce qui avait été annoncé.
Le Président du directoire de Canal+, Maxime Saada, a annoncé qu’il ne souhaitait plus que son groupe, premier financeur du cinéma français, travaille avec certains professionnels du secteur. La raison : 600 personnalités ont signé une pétition contre son actionnaire de référence, Vincent Bolloré.
« J’ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s’attachent à défendre l’indépendance de Canal+, et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus, je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition », a dit Maxime Saada, cité par l’AFP, lors d’une prise de parole en marge du Festival de Cannes.
Si cette « guerre » devenait réelle, au-delà des mots, elle risquerait de mettre en péril l’industrie cinématographique dans son ensemble. Car le groupe Canal+ a besoin des acteurs, réalisateurs et producteurs. Tout comme les artistes ont recours aux aides de l’empire Bolloré pour leurs œuvres. Affaire à suivre…
Léa Seydoux dans L’inconnue
Léa, Renate et Charlotte crèvent l’écran du Festival !
Hier, trois comédiennes ont suscité l’engouement des festivaliers. Dans « L’inconnue » d’Arthur Harari, projeté en compétition, Léa Seydoux livre une performance impressionnante aux côtés de Niels Schneider.
Dans ce film onirique et fantastique, l’actrice inquiète, envoûte et surprend. Elle pourrait séduire le jury pour le prix d’interprétation féminine tout comme la Norvégienne Renate Reinsve.
Meilleure actrice en 2021 au Festival de Cannes pour “Julie (en 12 chapitres) », elle est toujours aussi convaincante dans l’excellent « Fjord », mis en scène par le cinéaste roumain Cristian Mungiu.
La présence dans le jury de l’acteur suédois Stellan Skarsgard, partenaire de Renate Reinsve dans « Valeur sentimentale » à Cannes en 20025, aura t’elle une influence sur les jurés pour récompenser l’héroïne de « Fjord » ?
Quant à Charlotte Gainsbourg, son interprétation de l’avocate Gisèle Halimi dans « L’affaire Marie-Claire », a convaincu ceux qui doutaient de ce choix de casting. La compagne d’Yvan Attal fait preuve d’une véritable crédibilité sous les traits de ce ténor du barreau, disparue en 2020.
Minautor
Au programme du Festival ce 19 mai
Deux longs métrages entrent dans la compétition ce mardi 19 mai. D’abord, « Minotaur » du metteur en scène russe Andreï Zviaguintsev, de retour après 9 neuf ans d’absence.
Le réalisateur de « Leviathan » et « Faute d’amour » s’est installé en France depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.
Dans « Minotaur », situé dans la Russie de 200 justement. Gleb, chef d’entreprise prospère, vit avec sa femme Galina et leur fils dans une ville de province. Il se retrouve confronté à des problèmes professionnels croissants, dans un monde de plus en plus instable. L’effondrement d’une vie soigneusement construite bascule rapidement dans la violence.
Montée des marches à 15 h 30 et sortie dans les salles le 14 octobre.
Et à 19 h, c’est toute l’équipe du cinéaste espagnol Pedro Almodovar qui présentera, dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals, « Amarga Navida » Le récit tourne autour de Raúl, un réalisateur culte en pleine crise créative.
Lorsqu’un drame frappe l’une de ses plus proches collaboratrices, il s’en inspire pour écrire son prochain film. Peu à peu, il imagine Elsa, une réalisatrice en pleine écriture, dont le parcours commence à refléter le sien.
Le film d’Almodovar (nommé « Autofiction » en français) sort dès ce 20 mai.
Hors compétition, il y aura à 22 h, « Diamond », réalisé et campé par Andy Garcia. « Diamond » est une légende urbaine, marqué par un passé traumatique. Il possède l’étonnante capacité de résoudre des crimes que la police de Los Angeles ne parvient pas à élucider. Avec pour seules armes, son flair redoutable et un humour pince-sans-rire.
« Diamond » se veut une déclaration d’amour à Los Angeles et un hommage aux grands classiques du film noir. Aux côtés d’Andy Garcia, on retrouve Vicky Krieps, Brendan Fraser, Bill Murray, Dustin Hoffman et Danny Huston. Beau casting !
Le Président du jury du Festival de Cannes décoré
Le Président du jury du Festival de Cannes, Park Chan-wook, a reçu les insignes de Commandeur de l’ordre des Arts et Lettres par la ministre de la Culture Catherine Pégard.
« Mon souhait ultime est de tourner un jour un film en France avec des acteurs français », a affirmé le réalisateur sud-coréen. Grand prix à Cannes en 2004 pour « Old Boy », le cinéaste a souligné : « Cette récompense a complètement changé ma vie, n’ayant jamais imaginé décrocher cette sélection sur la Croisette. Avec le Festival de Cannes, notre lien a perduré et me voici aujourd’hui président du jury », a-t-il ajouté.
Il a aussi confié que pendant sa jeunesse, c’est un film français qui l’avait le plus marqué. Il s’agit de « Marianne de ma jeunesse », signé Julien Duvivier en 1955. Un long métrage totalement différent de ceux mis en scène par Park Chan-wook, adepte des histoires sombres et dérangeantes.
À demain pour le jour 8 du Festival de Cannes 2026 !
Lisez d’autres articles sur le Festival de Cannes ici