Samsung – La date du prochain Galaxy Unpacked se précise avec de très grosses annonces

Le prochain grand rendez-vous de Samsung s’annonce riche avec de nombreux produits, mais il faudra être patient.
Le Galaxy Unpacked de l’été prend du retard. La tenue de ce grand événement a été décalée selon les dernières infos qui circulent sur la toile.
Galaxy Unpacked – Une date décalée
L’année dernière, Samsung a organisé son Galaxy Unpacked le 9 juillet à New York pour dévoiler les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Cette année, il faudra repousser vos vacances.
Les dernières rumeurs évoquent une date aux alentours du 22 juillet 2026. Selon les informations du Seoul Economic Daily, Samsung changerait aussi le lieu de l’événement. Londres serait préférée à Brooklyn.
Les Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Flip 8 ne seront pas seuls
La conférence dévoilerait le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Flip 8. Les deux nouveaux smartphones pliables partageraient la vedette avec plusieurs autres appareils. Ce Galaxy Unpacked sera aussi l’occasion de découvrir le Galaxy Z Fold Wide.
Ce nouveau format de smartphone pliable est très attendu. Beaucoup plus large, le Galaxy Z Fold Wide se mesurera à l’iPhone Ultra. Samsung veut dévoiler son smartphone avant celui d’Apple qui débarquera logiquement en septembre 2026.
Le Galaxy Z Fold Wide serait également accompagné de la nouvelle montre connectée Galaxy Watch 9.
Galaxy Glasses : La réponse de Samsung aux lunettes Ray-Ban Meta
Samsung devrait nous réserver une dernière surprise avec les Galaxy Glasses. Ces lunettes connectées concurrencent directement les Ray-Ban Meta.
La compagnie aurait signé un partenariat avec Gentle Monster pour designer ses lunettes. Elles tournent sous Android XR avec Gemini. Elles intègrent des haut-parleurs, des micros et une seule caméra.
Dépourvues d’écran, les Galaxy Glasses s’appuiraient entièrement sur Gemini pour décrypter le monde qui vous entoure.