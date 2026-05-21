Festival de Cannes 2026 – Journée du 21 mai

« Notre Salut » enflamme le Festival ! Avant le début du 79ème Festival de Cannes, on avait entendu des rumeurs prometteuses sur le long métrage d’Emmanuel Marre, « Notre Salut ».
Le cinéaste français, remarqué en 2021 avec son premier film « Rien à foutre », a tenu toutes ses promesses. Son « Notre Salut », projeté hier, a suscité l’engouement et le questionnement sur l’Histoire de France. Et particulièrement sur la période de l’Occupation et de la collaboration.
Swan Arlaud dans Notre salut
Avec son histoire, Emmanuel Marre a traité un sujet familial comme il l’explique : « Mon arrière-grand-père a été fonctionnaire à Vichy. Après la défaite, il a écrit des traités de théorie politique et son premier ouvrage s’appelait « Notre Salut », édité à compte d’auteur par Fernand Sorlot, l’éditeur qui avait publié « Mein Kampf » d’Hitler. Ce livre traînait dans la famille. Pas vraiment de tabou, plutôt un silence. Il était perçu comme quelqu’un qui avait raté sa carrière dans l’administration, un idéaliste fourvoyé. »
Emmanuel Marre signe une œuvre dense et importante, offrant à Swann Arlaud un grand rôle. Ce film pourrait figurer dans le futur palmarès du 23 mai.
Et il a beaucoup plus intéressé les festivaliers que « The man I love », l’autre film de la compétition présenté hier. En dépit de la belle prestation de Rami Malek, ce drame, avec le sida en toile de fond, peine à trouver son style et son rythme. Une déception…
Barbra Streisand ne viendra pas sur la Croisette
Alors qu’elle devait être l’une des reines de cette 79ème édition pour y recevoir une Palme d’Or d’honneur samedi soir, la légendaire Barbra Streisand a dû annuler sa venue. À 84 ans, la star américaine a été rattrapée par des soucis de santé.
La cause de cette absence remarquée : une blessure au genou qui la fait souffrir. Contrainte de suivre à la lettre les recommandations de son médecin, l’actrice et chanteuse n’a eu d’autre choix que de renoncer à son voyage à Cannes.
Mais le Festival de Cannes ne compte pas annuler la fête. Les dirigeants du Festival ont annoncé que la grande soirée de célébration en l’honneur de Barbra Streisand, programmée ce samedi, sera maintenue.
Une magnifique occasion de saluer cette légende du 7ème art et quelques uns de ses grands rôles comme ceux dans « Hello, Dolly ! », « Funny Girl », « Nos plus belles années », « A star is born », « Le prince des marées » ou « Yentl ».
La Bola Negra
Au programme du Festival de Cannes ce 21 mai
Deux longs métrages pour cette avant dernière journée de compétition. D’abord à 18 h, ce sera le film espagnol, « La bola negra », réalisé par le tandem Javier Calvo et Javier Ambrossi.
Coproduit par le réalisateur Pedro Almodovar, ce long métrage se penche sur l’Espagne à trois périodes : en 1932, en 1937 et en 2017.
Trois hommes. Trois époques. Un même fil invisible de désir, de douleur et d’héritage. « La bola negra » vise à traverser le temps pour révéler ce qui les unit.
Penelope Cruz fait partie du casting de ce troisième représentant du cinéma ibérique au Festival de Cannes cette année.
Et à 22 h, la montée des marches aura lieu pour le long métrage « Coward » du cinéaste belge Lukas Dhont. L’action se déroule en 1916 durant la Première guerre mondiale sur le front belge. Pierre vient de rejoindre les troupes, impatient de faire ses preuves. Derrière les lignes, dans l’équipe de ravitaillement en vivres et en matériel, Francis organise des spectacles pour maintenir le moral des soldats.
Alors que les combats font rage, chacun tente d’échapper à la brutalité de la guerre, ne serait-ce qu’un instant.
Dans la journée, l’actrice britannique Tilda Swinton tiendra une master class à la salle Bunuel à 14h30.
Pour la section « Un Certain Regard », deux films à l’affiche : « Ulya » et « Victorian psycho ».
Enfin, Michel Denisot, l’ancien présentateur du « Grand Journal » de Canal Plus, viendra présenter à 16h30 son documentaire « Mon Coluche à moi » qu’il a coréalisé avec Julie Lazare et Camille Bruère. Un hommage de Denisot à son ami Coluche, disparu le 19 juin 1986.
Quand le maire de Cannes fait la fête au Festival
Durant le Festival de Cannes, il y a évidemment des soirées plus huppées que les autres. On pense à celles de Terrasse by Albane, de la plage du Carlton, de la plage Magnum ou du Trophée Chopard.
Mais David Lisnard, le maire de Cannes, a eu l’idée d’organiser la sienne dans le très beau décor du Suquet, situé dans les hauteurs de la ville.
D’habitude, le maire invite la presse à un grand déjeuner placé sous le signe de l’aïoli, également au Suquet.
Cette année, la municipalité a choisi un évènement le soir, intitulé « Cannes on air ». Une réussite où la gastronomie locale rivalisait avec le sublime cadre en nocturne. La veille, David Lisnard avait inauguré la plage Brigitte Bardot, anciennement plage Macé. Car BB aura marqué la grande histoire du Festival.
À demain pour le jour 10 du Festival de Cannes 2026 !
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