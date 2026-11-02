Quels smartphones acheter face à la hausse des prix ?

Face à la hausse des prix des smartphones, je vous propose un guide d’achat avec les valeurs sûres et les meilleures affaires du moment.
La hausse du prix des composants et plus particulièrement de la RAM bouleverse le marché des smartphones. Vous avez sans doute remarqué une hausse importante des prix des smartphones et cela ne fait que commencer.
Les valeurs refuge face à la flambée des prix des smartphones
Les prix vont continuer à grimper en 2027 emportés par la voracité de l’IA toujours plus consommatrice de mémoire. Apple, Samsung et consorts ont silencieusement augmenté les prix des leurs smartphones.
Le prix des appareils premium avoisinent maintenant les 1800 €. L’Oppo Find X10 Pro Max en est un bon exemple mais il risque de ne pas être le plus cher dans les mois à venir. Le Xiaomi 18 Pro Max devrait surfer sur la même vague tout comme le Honor Magic 9 Pro Max.
Entrée, milieu ou haut de gamme, tous les segments sont touchés avec plus ou moins d’importance. Avec moins de marge, la hausse de prix ses fait plus sentir sur les smartphones à moins de 200 €.
Certains constructeurs ont trouvé une parade en succombant aux sirènes de la Shrinkflation Tech. Ils proposent des smartphones au même prix ou avec une hausse modérée mais avec des caractéristiques moins poussées.
Quels smartphones offrent le meilleur rapport qualité/prix ?
Tout n’est pas perdu et certains smartphones font de la résistance. Il faut parfois remonter le temps pour trouver des smartphones avec des fiches techniques
solides et des prix acceptables.
C’est le moment d’acheter avant que les stocks partent en fumée ou que les constructeurs décident de réévaluer leur prix. J’ai mis dans ma sélection des smartphones que j’ai testé et qui sont des valeurs sures.
Les meilleurs smartphones à 500 €
Samsung Galaxy S25
Écran : 6,2 pouces, Dynamic AMOLED 2X, résolution FHD+ (2340 x 1080 pixels), rafraichissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz (LTPO), luminosité maximale : Jusqu’à 2 600 nits
Protection : Corning Gorilla Glass Armor / Victus 2, châssis en aluminium Armor Aluminum
Étanchéité : Certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière)
Dimensions et poids : 147 x 70.6 x 7.6 mm | ~162 g
Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 pour Galaxy (ou Exynos 2500 selon région)
Mémoire vive (RAM) : 12 Go LPDDR5X
Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go (UFS 4.0, non extensible)
Appareil photo principal :
50 MP, f/1.8, stabilisation optique (OIS), Dual Pixel AF
12 MP, f/2.2, champ de vision 120°
10 MP, f/2.4, zoom optique 3x, OIS
Caméra frontale : 12 MP, f/2.2, Dual Pixel AF
Vidéo : Enregistrement jusqu’en 8K à 30 fps et 4K à 60/120 fps
Batterie : 4 000 mAh, recharge filaire 25 W, charge sans fil 15 W
Mise à jour : 7 ans
Prix environ 500€ pour 12/128 Go.
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Samsung Galaxy S25 FE
Écran : 6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X, résolution FHD+ (2340 x 1080 pixels), rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, luminosité maximale 1 900 nits
Protection : Corning Gorilla Glass Victus+, châssis en aluminium
Étanchéité : Certification IP68
Dimensions et poids : 162 x 77.3 x 8 mm | ~213 g
Processeur : Samsung Exynos 2400e (optimisé pour la gestion thermique)
Mémoire vive (RAM) : 8 Go à 12 Go LPDDR5X
Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go (UFS 4.0, non extensible)
Appareil photo principal :
50 MP, f/1.8, stabilisation optique (OIS)
12 MP, f/2.2, champ de vision 123°
8 MP, f/2.4, zoom optique 3x, OIS
Caméra frontale : 10 MP, f/2.4
Vidéo : Enregistrement jusqu’en 8K à 30 fps et 4K à 60 fps
Batterie : 4 700 mAh, charge filaire : 25 W, charge sans fil 15 W
Mise à jour : 7 ans.
Prix environ 550€ pour 12/128 Go.
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Xiaomi 15T
Écran : 6,83 pouces, CrystalRes AMOLED (1,5K), résolution 2772 x 1280 pixels, rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, luminosité maximale 3 200 nits
Protection : Corning Gorilla Glass 7i
Étanchéité : Certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière jusqu’à 3 m)
Dimensions et poids : 163,2 x 78 x 7,5 mm, 194 g
Processeur : MediaTek Dimensity 8400-Ultra (gravure en 4 nm)
Mémoire vive (RAM) : 12 Go LPDDR5X
Stockage interne : 256 Go / 512 Go (UFS 4.1, non extensible)
Refroidissement : Système Xiaomi 3D IceLoop
Appareil photo principal Leica :
50 MP, f/1.7, capteur Light Fusion 800 (1/1.56″), OIS
Téléobjectif : 50 MP, f/1.9, focale équivalente 46 mm (zoom optique 2x)
Ultra-Grand-Angle : 12 MP, f/2.2, champ de vision 120°
Caméra frontale : 32 MP, f/2.2
Vidéo : Enregistrement jusqu’en 4K à 60 fps
Batterie : 5 500 mAh, charge filaire 67 W Xiaomi
Mise à jour : 4 ans Android et 6 ans sécurité
Prix environ 500€.
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Xiaomi 15T Pro
Ecran : 6,83 pouces, CrystalRes AMOLED (1,5K), résolution 2772 x 1280 pixels, rafraîchissement 144 Hz, luminosité maximale 3 200 nits
Protection : Verre Corning Gorilla Glass 7i avec cadre renforcé en alliage d’aluminium
Étanchéité : Certification IP68 (résistance à l’eau jusqu’à 3 mètres pendant 30 minutes)
Dimensions et poids : 162,7 x 77,9 x 7,96 mm, 210 g
Processeur : MediaTek Dimensity 9400+ (gravure 3 nm haute performance)
Mémoire vive (RAM) : 12 Go LPDDR5X
Stockage interne : 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.1, non extensible)
Refroidissement : Système thermique avancé Xiaomi 3D IceLoop
Appareil photo principal Leica :
50 MP, f/1.6, capteur grand format Light Fusion 900 (1/1.31″), OIS
Téléobjectif : 50 MP, f/3.0, avec zoom optique 5x (focale équivalente 115 mm) et OIS
Ultra-Grand-Angle : 12 MP, f/2.2, champ de vision 120°
Caméra frontale : 32 MP, f/2.2
Vidéo : Enregistrement jusqu’en 8K à 30 fps et 4K à 30/60/120 fps (Log 10-bit et
HDR10+)
Batterie : 5 500 mAh, charge filaire 90 W, charge sans fil 50 W
Mise à jour : 4 ans Android et 6 ans sécurit
Prix environ 550€.
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Honor 600
Écran : 6,78 pouces, AMOLED incurvé (1,5K), résolution 2700 x 1224 pixels, rafraîchissement 120 Hz avec gradation PWM à haute fréquence (3840 Hz) pour réduire la
fatigue oculaire, luminosité maximale 4 000 nits
Protection : Châssis renforcé anti-chute et étanchéité certifiée
Étanchéité : Certification IP68/IP69
Dimensions et poids : 161 x 74.5 x 7.7 mm, 185 g
Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Mémoire vive (RAM) : 8 Go / 12 Go LPDDR5
Stockage interne : 256 Go / 512 Go
Appareil photo principal :
50 MP, f/1.95, capteur 1/1.56″, stabilisation optique (OIS)
Téléobjectif : 50 MP, f/2.4, zoom optique 2.5x / 3x, OIS
Ultra-Grand-Angle : 12 MP, f/2.2, macro intégrée (112°)
Caméra frontale : 50 MP, f/2.1 avec enregistrement 4K
Vidéo : Captures en 4K à 30 fps et 1080p à 30/60 fps avec modes portraits dédiés
Batterie : 5 800 mAh, charge filaire 80 W
Mise à jour : 3 ans Android et 4 ans sécurité
Prix environ 8 / 256 Go 500€.
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Google Pixel 10a
Écran : 6,3 pouces, OLED Actua, résolution FHD+ (2424 x 1080 pixels), rafraîchissement adaptatif de 60 Hz à 120 Hz, luminosité maximale 2 000 nits
Protection : Verre Corning Gorilla Glass Victus avec cadre en aluminium recyclé
Étanchéité : Certification IP67 (résistance à la poussière et à l’immersion
temporaire)
Dimensions et poids : 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, 188 g
Processeur : Google Tensor G5 avec puce de sécurité Titan M2
Mémoire vive (RAM) : 8 Go LPDDR5X
Stockage interne : 128 Go / 256 Go (UFS 3.1, non extensible)
Appareil photo principal :
64 MP, f/1.89, taille de capteur 1/1.73″, OIS et Quad PD
Ultra-Grand-Angle : 13 MP, f/2.2, champ de vision 120°
Caméra frontale : 13 MP, f/2.2, focale ultra-large
Vidéo : Enregistrement jusqu’en 4K à 60 fps avec stabilisation vidéo optique et électronique
Batterie : 4 600 mAh, charge filaire 20 W, charge sans fil 7,5 W Compatible Qi
Mise à jour : 7 ans de mise à jour Android et sécurité
Prix environ 450 €.
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Les meilleurs smartphones à moins de 400€
Nothing Phone (4b)
Écran : 6,7 pouces, Flexible AMOLED (FHD+), résolution 2412 x 1080 pixels, rafraîchissement adaptatif de 30 Hz à 120 Hz, luminosité maximale 1 300 nits
Design : Dos transparent avec interface Glyph lumineuse personnalisable (LED de notifications et indicateurs)
Protection : Verre Panda Glass à l’avant, certification IP54 (résistance aux éclaboussures et à la poussière)
Dimensions et poids : 161,7 x 76,3 x 8,5 mm, 190 g
Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Pro (gravure en 4 nm)
Mémoire vive (RAM) : 8 Go / 12 Go LPDDR5 (avec possibilité d’extension virtuelle)
Stockage interne : 128 Go / 256 Go (UFS 3.1, non extensible)
Appareil photo principal :
50 MP, f/1.88, capteur 1/1.56″, OIS et EIS
Ultra-Grand-Angle : 50 MP, f/2.2, champ de vision 114°
Caméra frontale : 32 MP, f/2.2
Vidéo : Enregistrement en 4K à 30 fps et 1080p à 60 fps (mode Night Mode et Action Mode)
Batterie : 5 000 mAh, charge filaire : 45 W
Mise à jour : 3 ans Android et 4 ans sécurité.
Prix environ 8/ 128Go 335€.
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Honor 400
Écran : 6,7 pouces, AMOLED incurvé (1,5K), résolution 2664 x 1200 pixels, rafraîchissement : 120 Hz avec gradation PWM à haute fréquence (3840 Hz) anti-fatigue
oculaire, luminosité maximale : Jusqu’à 4 000 nits en crête
Protection : Verre renforcé, châssis ultra-fin, certification IP65 (résistance aux éclaboussures et poussières)
Dimensions et poids : 161 x 74.6 x 7.7 mm, 187 g
Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (gravure en 4 nm)
Mémoire vive (RAM) : 8 Go / 12 Go LPDDR5
Stockage interne : 256 Go / 512 Go (UFS 3.1, non extensible)
Appareil photo principal :
50 MP, f/1.95, capteur Sony IMX906 (1/1.56″), OIS
Téléobjectif : 50 MP, f/2.4, zoom optique 2.5x, OIS
Ultra-Grand-Angle : 12 MP, f/2.2, champ de vision 112° avec mode macro
Caméra frontale : 50 MP, f/2.1 avec enregistrement 4K
Vidéo : Enregistrement jusqu’en 4K à 30 fps et 1080p à 60 fps (modes portraits Studio Harcourt intégrés)
Batterie : 5 200 mAh, charge filaire 100 W Honor SuperCharge
Mise à jour : Android 3 ans et mise à jour sécurité 4 ans
Prix environ 8 / 256 Go 300€.
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Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Écran : 6,67 pouces, CrystalRes AMOLED (1,5K), résolution 2712 x 1220 pixels, rafraîchissement : 120 Hz (gradation PWM 1920 Hz), luminosité maximale : Jusqu’à 3 000 nits en crête
Protection : verre Corning Gorilla Glass Victus 2 à l’avant, dos en verre ou cuir végétal selon les déclinaisons
Étanchéité : certification IP68 (résistance complète à la poussière et à l’immersion dans l’eau)
Dimensions et poids : 161,4 x 74,2 x 8,2 mm, 190 g
Processeur : MediaTek Dimensity 7300-Ultra (gravure en 4 nm)
Mémoire vive (RAM) : 8 Go / 12 Go LPDDR4X / LPDDR5
Stockage interne : 256 Go / 512 Go (UFS 3.1, non extensible)
Appareil photo principal :
200 MP, f/1.65, capteur 1/1.4″, stabilisation optique (OIS), Super QPD, zoom intra-capteur 2x et 4x sans perte
Ultra-Grand-Angle : 8 MP, f/2.2, champ de vision 120°
Capteur Macro : 2 MP, f/2.4
Caméra frontale : 16 MP, f/2.4
Vidéo : Enregistrement en 4K à 30 fps et 1080p à 30/60 fps
Batterie : 5 500 mAh, charge filaire : 45W
Mise à jour : 3 ans Android et 4 ans de sécurité
Prix environ 300 € 8 / 256 Go.
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Les meilleurs smartphones à plus de 600 €
Pixel 10 Pro
Ecran : 6,3 pouces, Super Actua OLED (LTPO), résolution 1280 x 2856 pixels (495 ppi), rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz ; luminosité
maximale jusqu’à 3 000 nits
Protection : Verre Corning Gorilla Glass Victus 2 au dos et à l’avant, cadre en aluminium satiné
Étanchéité : Certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière)
Dimensions et poids : 152,8 x 72 x 8,5 mm | ~199 g
Processeur : Google Tensor G5 (gravure 3 nm) avec puce de sécurité Titan M2
Mémoire vive (RAM) : 16 Go LPDDR5X (dimensionné pour les modèles d’IA sur appareil)
Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0, non extensible)
Appareil photo principal :
50 MP, f/1.68, capteur 1/1.31″, OIS, autofocus laser Quad PD
Ultra-Grand-Angle : 48 MP, f/1.95, champ de vision 123° avec mode Macro Focus
Téléobjectif : 48 MP, f/2.8, zoom optique 5x (Super Res Zoom jusqu’à 30x), OIS
Caméra frontale : 42 MP, f/2.2 avec autofocus et angle ultra-large
(103°)
Vidéo : 4K jusqu’à 60 fps en HDR 10-bit
Batterie : 4 700 mAh, charge filaire 30 W, charge sans fil compatible Qi2 jusqu’à 15 W
Mise à jour : 7 ans de mise à jour Android et sécurité
Prix environ 650 €.
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Honor Magic 8 Pro
Écran : 6,81 pouces, LTPO OLED quad-curvé (1,5K+), résolution 2800 x 1280 pixels, rafraîchissement : Adaptatif de 1 Hz à 120 Hz avec gradation PWM à 4320 Hz
anti-scintillement, luminosité maximale : Jusqu’à 5 000 nits en crête
Protection : Verre Honor NanoCrystal Shield ultra-résistant aux chutes, châssis en aluminium haute résistance
Étanchéité : Double certification IP68 / IP69 (résistance à l’immersion prolongée et aux jets d’eau sous pression/chaude)
Dimensions et poids : 162,5 x 75,8 x 8,9 mm, 225 g
Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite (gravure 3 nm)
Mémoire vive (RAM) : 12 Go / 16 Go LPDDR5X
Stockage interne : 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0, non extensible)
Appareil photo principal :
50 MP, f/1.4-f/2.0 (ouverture variable), capteur 1/1.3″, OIS
Téléobjectif Périscopique : 200 MP, f/2.6, capteur 1/1.4″, zoom optique 3x (zoom numérique jusqu’à
100x), OIS
Ultra-Grand-Angle : 50 MP, f/2.0, champ de vision 122° avec mode macro (2,5 cm)
Caméra frontale : 50 MP, f/2.0 + capteur de profondeur 3D ToF
Vidéo : Enregistrement 4K à 60 fps (LOG 10-bit) et 1080p jusqu’à 240 fps, capture d’action intelligente par IA
Batterie : 5 850 mAh, charge filaire 100 W Honor SuperCharge, charge sans fil 66 W
Msie à jour : 4 ans Android et 5 ans de sécurité
Prix environ 12 /512 Go 900€.
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