Microsoft Surface Duo 2 – Prise en main vidéo de son double écran - IDBOOX

Le Microsoft Surface Duo 2 a la particularité de posséder deux écrans. Nous avons pris en main ce smartphone atypique et on vous dit tout dans notre vidéo.

Microsoft a organisé une présentation à l’occasion de la sortie de Windows 11. Nous avons pu y découvrir l’OS mais également les derniers appareils de la compagnie dont le très surprenant Microsoft Surface Duo 2.

Microsoft Surface Duo 2 – Un double écran qui n’a rien à envier au pliant

Ce smartphone 5G se distingue par son format très particulier. Il possède deux écrans collés côte à côte. A l’heure des dalles flexibles, on pourrait penser que cette option est un peu dépassée. On vous assure que non.

Microsoft a revu et corrigé son smartphone qui est sorti de la phase « prototype ». Le design du Surface Duo 2 est plus ergonomique avec de splendides finitions et son interface Android a été optimisée pour le double écran.

Revenons justement sur ces deux écrans. Ils mesurent chacun 5,3 pouces. Additionnés, ils offrent une surface totale de 8,3 pouces. Microsoft a “collé” des écrans recourbés au centre pour faire oublier la séparation.

Une montée en puissance

Beaucoup plus discrète que sur le premier modèle, elle ne gène pas la lisibilité. Il y a plein d’autres nouveautés qu’on vous laisse découvrir dans notre vidéo. Le Surface Duo 2 gagne également en puissance avec un processeur Snapdragon 888, 8Go de RAM, une batterie de 4449mAh et une triple caméra plus performante.

Microsoft a également optimisé ses applications pour tirer partie des deux écrans. Il y en a une démo dans la vidéo. Le Microsoft Surface Duo 2 est un smartphone qui n’a rien à envier aux écrans pliables.

Le Microsoft Surface Duo 2 sort le 21 octobre et son prix de départ avec 128Go avoisine les 1599.99€. Cliquez ici

Surface Duo 2 version 256 GO est à 1699.99€ Cliquez ici