Motorola Edge 30 Prise en main – Un smartphone avec un vrai potentiel

Le Edge 30 est le dernier fleuron de Motorola. Nous avons pu prendre en main le smartphone. Voici nos premières impressions.

Le Edge 30 fait partie de la troisième génération moto Edge. Il se positionne comme un smartphone avec un prix milieu de gamme et des éléments premium.

En attendant de le tester, nous avons pris en main le smartphone lors d’un événement organisé à Paris. On vous livre nos premières impressions et on vous en donne un aperçu dans la vidéo ci-dessous.

Motorola Edge 30 – Aussi fin que léger

Avec le Edge 30, Motorola continue sur sa lancée et renouvelle son image. La compagnie propose un smartphone à l’allure premium et aux finitions soignées.

Dès qu’on le prend en main, il surprend par sa finesse. Il ne mesure que 6,79 mm d’épaisseur. C’est le smartphone 5G le plus fin de sa catégorie. On reprochera juste à sa coque d’aimer un peu trop les traces de doigts.

L’appareil se distingue aussi par sa légèreté. Il ne pèse que 155 g. Autant dire qu’il ne déformera pas vos poches. On n’a aucun problème pour manipuler ce poids plume d’une seule main.

Un écran 144Hz qui attire l’ œil

Un autre élément attire l’œil. Il s’agit de son écran OLED 6,5 pouces. On remarque tout de suite ses couleurs vibrantes et sa luminosité. Son taux de rafraîchissement dépasse les 120Hz et monte jusqu’à 144Hz. On a plutôt l’habitude voir ce taux sur des smartphones gaming.

Cet écran est certifié HDR10+ et il est entouré de deux vrais haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Ces caractéristiques font du Edge 30 le client idéal pour regarder des vidéos dans des conditions optimum.

Vous devriez aussi en profiter dans les jeux vidéo. On ne trouve pas un Snapdragon 8 Gen 1 sous la coque mais le smartphone ne devrait pas manquer de puissance. Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ couplé avec 8Go de RAM et 128Go. Il offre des performances améliorées par rapport au précédent modèle et ce choix a permis de contenir le prix du Edge 30.

Une batterie de 4020mAh alimente l’ensemble et elle est compatible avec la charge rapide 33W.

Des prix très raisonnables

Du côté de la photo, le Edge 30 dispose d’un capteur principal de 50MP avec stabilisateur optique d’image, d’un ultra grand-angle de 50MP et d’un capteur de profondeur de 2MP. N’oublions pas la caméra Selfie de 32MP. On a pris quelques photos lors de l’événement et on peut déjà vous dire qu’il se débrouille pas mal. A confirmer dans notre prochain test.

Le Motorola Edge 30 nous a laissé une très bonne première impression. Son prix renforce encore plus ce sentiment. Le Edge 30 avec 128Go de stockage est vendu 499,99€ et la version 256Go est annoncée à 549,99€. Jusqu’au 15 mai vous bénéficiez respectivement de 100€ et de 50€ de remise pour l’achat d’un des deux modèles de Edge 30.

On vous donne rendez-vous rapidement pour le test sur IDBOOX.