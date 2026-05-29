Samsung Galaxy Z Fold Wide – Une première vraie photo dévoile le smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold Wide apparaît au grand jour. Une photo montre le vrai visage de cet étonnant smartphone pliable.
À quelques semaines de la présentation du Galaxy Z Fold 8 et du Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold Wide tient également à nous faire savoir qu’il sera de la fête.
Samsung dévoilera également le Galaxy Z Fold Wide lors du Galaxy Unpacked qui se déroulera vraisemblablement le 22 juillet 2026. Le futur concurrent de l’iPhone Ultra laisse de plus en plus traîner de visuels et d’informations sur ses spécifications.
Un écran pliable sans pliure pour le Galaxy Z Fold Wide ?
Avec cette photo, on passe une nouvelle étape. Postée sur X par le célèbre Ice Universe, elle nous donne un aperçu plus précis de son format.
Le Z Fold Wide semble plus ramassé. Il se rapproche plus de l’apparence d’une petite tablette. Vous remarquerez surtout l’absence de pliure au centre de l’écran. Espérons qu’il s’agisse bien du smartphone et non pas d’une simple maquette.
Le Z Fold Wide devient le Galaxy Z Fold 8 ?
Autre retournement de situation, le Galaxy Z Fold Wide porterait en réalité un autre nom. La même source avance que Samsung va renommer toute sa gamme Galaxy Z Fold. Le Z Fold Wide deviendrait le Galaxy Z Fold 8. De son côté, le Galaxy Z Fold 8 serait rebaptisé Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Cette modification intervient pour marquer les différences entre les deux smartphones. Le Galaxy Z Fold 8, ex-Galaxy Z Fold Wide, devrait posséder des caractéristiques moins poussées.
Le smartphone devrait par exemple embarquer seulement deux caméras de 50 MP contre un capteur de 200 MP et un ultra grand-angle de 50 MP pour le Z Fold 8 Ultra.