Nothing Ear 3 Test – Une nouvelle partition sur un air de Métal

J’ai testé les Nothing Ear (3). Nouveau design, Super Mic, autonomie améliorée, qualité audio, IA, je vous dis tout sur les Nothing Ear Phone 3 dans mon test.
Nothing arrive toujours à me surprendre. Je me demande à chaque fois ce qu’ils vont inventer pour se démarquer. Les Nothing Ear 3 ne manquent pas à la règle. Carl Pei sort une nouvelle fois quelque chose d’inattendu de son chapeau.
Nothing injecte du métal dans ses écouteurs, transforme la transparence et ajoute un super micro. Mais Nothing ne se contente pas d’un toilettage esthétique.
Les Nothing Ear (3) évoluent aussi au niveau technique. Sont-ils à la hauteur ? Je vous dis ce que j’en pense dans mon test complet. (Non sponsorisé).
Un design tout métal
Comme d’habitude, le design est un point fondamental chez Nothing. La compagnie apporte un soin particulier à chaque détail. Elle s’est surpassée. Les Ear 3 conservent leur ADN avec un boîtier et des écouteurs transparents qui laissent apparaître une partie des composants.
La différence provient de l’ajout d’éléments en aluminium 100% recyclés. Le boîtier est recouvert d’alu brossé. Seuls le couvercle et le logement des écouteurs demeurent transparents.
Quelques pièces en métal s’invitent aussi dans la branche des écouteurs. Ces transformations leur confèrent un aspect encore plus premium. Ils se marient parfaitement avec le Nothing Phone 3.
Le boîtier accueille également un nouveau bouton Talk qui active un super micro. Je vous en parle plus bas dans l’article. L’utilisation du métal n’alourdit pas le boîtier qui est même plus léger. Il pèse 71,4 g contre 115,5 g. Seuls les écouteurs prennent un peu de poids. Ils passent de 4,5 g à 5,2 g. Je n’ai pas senti de différence.
Une ergonomie au top
Les écouteurs se révèlent toujours aussi agréables à porter. Grâce aux quatre paires d’embouts en silicone livrés dans la boîte, ils s’adaptent à un maximum d’oreilles.
Pour ma part, je n’ai ressenti aucune gêne même après plusieurs heures d’écoute. Ils n’irritent pas le conduit auditif et ils tiennent parfaitement dans les oreilles. Vous pouvez courir et bouger la tête dans tous les sens, ils restent en place.
Les Nothing Ear 3 combleront les sportifs. Certifiés IP54, ils résistent à la poussière et à la sueur.
Je leur décerne également une mention spéciale pour la navigation par pression. Nothing a tourné la page des zones tactiles pour les commandes. Il faut pincer les tiges pour lancer une lecture, mettre en pause, avancer, augmenter le volume, etc.
Les tiges sont un peu courtes mais je n’ai eu aucun problème à les prendre du bout des doigts sans déloger les écouteurs du creux de mes oreilles. Les commandes sont réactives et faciles à effectuer.
Les super-pouvoirs du Super Mic
Les Nothing Ear 3 embarquent un Super Mic, autrement dit un super micro. Ne le cherchez pas sur les écouteurs, il est intégré dans le boîtier. La qualité des appels n’était pas le point fort des Nothing Ear 2.
Ce Super Mic dans le boîtier change la donne. Il s’active en appuyant sur le fameux bouton Talk.
Vous avez le choix entre effectuer un appui long ou un double appui. Le premier est plus adapté pour laisser un message court. En appuyant deux fois sur le bouton Talk, le micro des écouteurs bascule sur celui du boîtier jusqu’à la fin de la conversation.
Il faut placer le boîtier à quelques centimètres de sa bouche pour que le Super Mic montre son efficacité.
Le Super Mic fonctionne aussi bien avec un smartphone Nothing qu’un appareil d’une autre marque. Je l’ai testé avec un Nothing Phone 3 et un Samsung Galaxy Z Fold 5. Vous pouvez l’utiliser dans des applications comme WhatsApp ou encore le téléphone. Il s’est révélé plus efficace avec l’appli téléphone classique mais c’est sans doute dû à la qualité de la connexion WhatsApp.
Pour le test, j’ai passé un appel sur un trottoir dans une rue avec des voitures. Avec le Super Mic du boîtier, ma voix était et presque cristalline. Le boîtier arrive à supprimer presque entièrement le bruit environnant de la circulation. Il est efficace jusqu’à 95 dB. La différence s’entend nettement lorsque j’ai basculé l’appel sur les micros des écouteurs. Ma voix est devenue plus étouffée.
Ce Super Mic fonctionne aussi avec l’enregistreur, cela peut être utile quand vous faites une interview dans un endroit bruyant et que vous n’avez pas de micro sous la main.
La qualité audio
Les Nothing Ear 3 échappent au syndrome des Ear 2. Le son est plus équilibré que vous ayez enclenché l’ANC ou non. Le rendu est riche et détaillé. Les basses ne submergent pas tout sur leur passage. Je les trouve même parfois un peu trop discrètes mais c’est une affaire de goût.
Heureusement, Nothing a glissé une option dans l’interface qui augmente leur intensité indépendamment de l’égaliseur. Les basses reprennent de l’ampleur sans dénaturer la musique.
Vous pouvez également adapter l’audio à votre goût via l’égaliseur. Extrêmement complet, il propose différents préréglages. Les plus aventureux se tourneront vers l’égaliseur avancé 8 bandes.
Si vous êtes un adepte du gros son, il suffit d’activer l’ANC pour être transporté en disco club avec des graves plus présentes. Vous trouverez forcément le réglage qui vous convient.
Les Nothing Ear 3 proposent aussi une option “Son spatial” mais je ne trouve pas l’expérience très convaincante. Le son est plus enveloppant mais on ne ressent pas le suivi des mouvements de sa tête.
L’ANC
Avant d’utiliser les Nothing Ear 3 comme tout autres intra-auriculaires pensez à tester les différentes tailles d’embouts en silicone fournies dans la boite. Lancez ensuite un test d’ajustement des écouteurs. L’isolation passive est aussi importante que la réduction de bruit active (ANC). Elle concourt aussi à la performance de l’ANC.
J’ai changé les embouts pré-installés contre une taille L et ça a tout changé. Les Nothing Ear 3 intègrent un ANC capable de faire disparaître les bruits jusqu’à 45 dB. Avec l’aide de l’isolation passive, je n’entendais plus le bruit des voitures dans la rue ou alors un très lointain bourdonnement. Avec de la musique, les écouteurs m’ont transporté dans un cocon complétement isolé.
En revanche, les Nothing Ear 3 parviennent difficilement à masquer les bruits plus aigus comme les voix. L’interface propose trois niveaux d’intensité mais peu importe le réglage, je percevais toujours les voix autour de moi.
De l’IA dans les oreilles
L’IA s’immisce partout même dans les écouteurs. Ça n’est pas une première pour Nothing. Le constructeur est pionnier en la matière. Pour en profiter pleinement je vous conseille de coupler les Nothing Ear 3 avec le Nothing Phone 3. C’est le couple le plus élégant de la tech.
En appuyant sur le Super Mic du boîtier vous enregistrez des notes vocales qui sont immédiatement transférées dans l’Essential Space du smartphone. Elles sont transcrites automatiquement et vous pouvez les retrouver plus tard.
De la même façon, vous pouvez parler à ChatGPT et dicter un prompt en pressant les écouteurs. Si vous n’avez pas de smartphone Nothing, ce geste vous mènera vers votre assistant par défaut.
Une autonomie en progression
Nothing a amélioré l’autonomie des Ear 3. Ils tiennent environ 5,5 heures en écoute (AAC) avec l’ANC activé. C’est mieux que les Nothing Ear 2 qui avaient du mal à dépasser les 5 heures. Celle-ci se prolonge jusqu’à 8 heures sans l’ANC.
L’autonomie des écouteurs varie en fonction de vos habitudes d’écoute. Tout dépend du volume sonore, de la qualité des fichiers audio, etc. Ils sont dans la moyenne haute. Le boîtier allonge cette durée jusqu’à 22 heures avec l’ANC et 38 heures sans l’ANC.
Les Nothing Ear 3 se rechargent via un câble USB-C ou avec la recharge sans fil. Les écouteurs récupèrent 10 heures d’écoute après 10 minutes de recharge filaire. Il faut patienter 70 minutes pour recharger les écouteurs à 100% en filaire.
Nothing Ear 3 – Ce que j’en pense
Tout en conservant son ADN, Nothing réussit à faire évoluer le design des Ear 3 et à apporter quelque chose de nouveau. L’arrivée d’éléments en métal donne un aspect encore plus premium aux écouteurs.
Nothing n’apporte pas que des changements esthétiques à ses nouveaux écouteurs. Ils s’améliorent aussi au niveau technique. Ils offrent une meilleure qualité sonore et l’autonomie progresse. Seul l’ANC mériterait encore quelques améliorations.
Le Super Mic intégré au boîtier est un vrai plus qui sort du domaine du gadget. Il métamorphose les appels. Les Nothing Ear 3 se révèlent être une évolution réussie des Ear 2 qui apporte réellement quelque chose en plus. Disponibles le 8 octobre, ils sont à 179€. Suivez ce lien pour les acheter.
Nothing Ear 3 – La fiche technique complète
|Nothing Ear 3
|Format
|Ecouteurs intra auriculaires
|Son
|Drivers : 12 mm dynamic, 32 Ω, fréquence : 20 Hz – 40 kHz
|Codecs
|AAC, SBC, LDAC
|Son spatial
|Oui avec suivi des mouvements tête
|Double connexion
|Oui
|ANC
|Jusqu’à 45dB
|Micro
|3 MEMS mics sur chaque écouteur + 1 VPU sur chaque écouteur, AI ENC
|IP68
|IP54
|Batterie
|55mAh / 500mAh boitier
|Charge
|70 minutes filaire – 120 minutes sans fil
|Autonomie
|AAC – 5,5 heures ANC, 10 heures sans ANC
|Connectivité
|Bluetooth 5.4 (10m), USB-C
|OS
|Android 6.0 – Nothing OS – iOS 13
|Dimensions
|Buds : 30,5 x 21,5 x 20,75 mm – 5,2 g
|Dimensions house
|Boitier : 56 x 55,5 x 22,25 mm – 61g