Spotify bilan sur le livre audio deux ans après le lancement en France

Chez Spotify, le livre audio explose en France avec une hausse de 63 % de son audience.
Deux ans après l’arrivée dans l’Hexagone, le livre audio s’impose durablement sur Spotify. L’audience en France enregistre une hausse spectaculaire de 63 % en un an.
C’est l’une des plus fortes croissances mondiales de la plateforme. Un engouement porté par un public jeune, les moins de 35 ans représentent 45 % des auditeurs français.
De plus, le catalogue dépasse désormais les 800 000 œuvres, dont 25 000 en français.
Spotify – La tendance française reflète un boom international
Spotify enregistre une croissance globale en hausse, avec +39 % d’auditeurs et +32 % d’heures d’écoute en un an.
Face à ce succès, la plateforme déploiera son offre dans plus de 180 marchés d’ici la fin de l’année(italien, espagnol, polonais, portugais). Ce sera aussi, une opportunité clé pour la visibilité des auteurs français à l’étranger.
Page Match : la passerelle entre papier et audio
Lancée en début d’année, la fonctionnalité Page Match permet de switcher de la lecture papier à l’écoute audio sans perdre le fil. Le succès est immédiat.
Le constat est clair, 1 million d’utilisateurs dans le monde, avec un lancement toutes les 4 secondes.
Les utilisateurs de la fonction avancent 2,5 fois plus vite dans leur livre chaque mois.
Les deux tiers des utilisateurs de Page Match ont moins de 35 ans.
L’effet cinéma relance les grands classiques
Portées par les sorties en salle, les grandes œuvres de la littérature connaissent un regain d’intérêt.
Cet été, le film de Christopher Nolan a fait bondir les écoutes quotidiennes de L’Odyssée de 752 % en France (+102 % pour L’Iliade).
Jane Austen fait toujours battre les coeurs ! Raison et sentiments a vu ses écoutes s’envoler de 370 % dans les jours suivant son adaptation au cinéma, plus de deux siècles après sa parution.
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