5 BD à lire et à offrir en fin d’année

Vous cherchez des idées de BD à offrir en fin d’année ? Restez avec nous, nous avons sélectionné cinq idées graphiques !

Voici nos avis de lecture sur : Un chant de Noël, de Maxe L’Hermenier et Thomas Labourot (Jungle). LeGrimoire d’Elfie T3 : Malaventure en pain d’épices, de Audrey Alwett, Christophe Arleston et de Mini Ludvin (Drakoo). Lore Olympus T.3, de Rachel Smythe (Hugo BD). Carambolla T1 : Sang noir, d’Emiliano Tanzillo et Barbara Baraldi (Soleil). Celui que tu aimes dans les ténèbres de Skottie Young et Jorge Corona (Urban Indies)

Un chant de Noël

– histoire en un volume.

Idéal pour la saison, (re)découvrez le conte de Charles Dickens. Ce n’est pas un exercice facile d’adapter en BD (codes, nombres de planches…) à la morale de Dickens mais cela fonctionne bien et les illustrations sont vraiment très jolies, et joliment encrées.

De plus, les lecteurs apprécieront de suivre l’évolution positive du personnage principal, le fameux « vieux grincheux de Scrooge ». La fin de l’album propose des informations supplémentaires et même des jeux !

Le Grimoire d’Elfie T3

– trois volumes parus, histoire en cours.

Elfie est de retour pour le plus grand plaisir de tous.tes (lire notre précédente chronique) ! On vous en parlait d’ailleurs longuement lors de la sortie du premier tome.

Cette fois, Elfie et ses 2 sœurs débarquent dans un petit village alsacien. Elfie y fait la rencontre de sorcière et se fait même une nouvelle amie… Elle est ravie, mais c’était sans compter les catastrophes provoquées par celle-ci. Le dessin et la colorisation sont toujours aussi beaux, et les personnages attachants.

Cette année à Noël, ne vous faites pas dévorer par vos bonhommes en pain d’épices !

Lore Olympus T.3

– trois volumes parus, histoire en cours.

Pour les amateur.rice.s de mythologie grecque ! On avait adoré (lire la chronique) et on ne saurait que vous recommander d’offrir le webcomic de Rachel Smythe, dont le tome 3 vient de paraître aux éditions Hugo.

Dans celui-ci, Perséphone – Coré – a officiellement démarré son stage aux enfers. Coré, souffrant de TSPT, prend conscience de ce qui lui est arrivée grâce à Eros, qui sait se montrer présent, rassurant, au moment où elle en a besoin. On peut apercevoir une discrète évolution dans sa relation avec Hadès, leurs interactions entre quiproquos, humour et douceur.

Carambolla T1 : Sang noir

– histoire en cours, un seul volume paru.

Un titre intriguant et ésotérique au trait fin et aux visages expressifs (avec un axolotl en prime). Les tons brun/rouge utilisés font efficacement écho au nom « Sang noir » du tome 1.

On apprécie les passages de textes qui contextualise un peu l’univers. Plusieurs éléments intéressants sont parsemés dans ce premier volume où l’on découvre trois personnages centraux, mais la suite nous dira si le scénario, déjà poétique, fera franchement mouche.

Celui que tu aimes dans les ténèbres

– histoire en un volume.

Le duo créateur de Middlewest offre un titre à l’atmosphère particulièrement sombre, un brin dérangeant car très actuel. Sous couvert de fantastique, « Celui que tu aimes dans les ténèbres » dépeint une femme subissant les violences de son conjoint.

Le scénario est fluide, sans longueur alors qu’on commence à s’attacher aux personnages ; puis la tension sous-jacente finit par exploser.

