Les sentiers lumineux de Noël la magie vous donne rendez-vous au Parc Floral de Paris

Bientôt Noël, la nuit tombe tôt. Nous avons vécu une expérience enchanteresse au Parc Floral de Paris avec Les sentiers lumineux de Noël.

Couvrez-vous bien et préparez-vous pour une promenade nocturne dans la nature. Le parc floral s'illumine avec magie !

Ça scintille et on décompresse !

22 structures lumineuses jalonnent votre périple au son de douces chansons de Noël. Des artistes

contemporains tels que le collectif CCL et leurs œuvres uniques comme « La Forêt enchantée » et « Gobo Walk » ou encore les artistes Mandylights avec leurs créations « L’étincelante Cathédrale » ou « Le jardin des lasers » sont au rendez-vous ! Leurs créations sont merveilleuses et pleine de chaleur ! L’esprit de Noël est bien là et on adore ! Se dégage alors un sentiment d’harmonie au milieu de ces créations qui jalonnent le parc.

Pour info : les Sentiers Lumineux de Noël apportent une attention particulière à son impact environnemental.

La quasi-totalité de l’installation est en éclairage Led, limitant ainsi fortement les consommations électriques. Ils s’engagent à consommer une énergie 100% renouvelable.

Les Must à voir absolument

Au cours de cette promenade, tout est beau mais certaines installations lumineuses ne doivent être manquées sous aucun prétexte. Nous avons adoré le jardin de nénuphars géants au milieu du bassin, ou encore l’arche lumineuse, sans oublier les pots de muguets gigantesques ou le jardin des lucioles dans le sous-bois.

Faites une pause en dégustant des marshmallow délicieux que vous faites griller sur des braseros.

Nous ne pouvons que vous conseiller d’aller vivre ce moment hors du temps qui plaira aux petits comme aux grands.

Les sentiers lumineux de Noël c'est jusqu'au 2 janvier 2023 de 17H30 à 21H.

