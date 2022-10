Le Top 2022 des meilleurs manga au Japon

Quels ont les meilleurs manga en 2022 ? Voici le Top 20 des manga les plus vendus au Japon pour être sûr de n’en manquer aucun.

Le succès des manga a dépassé les frontières. La popularité rencontrée au Japon se confirme en Europe et en France. Le manga est un genre littéraire à part entière qui séduit tous les âges et tous les styles de lecteurs.

Oricon a publié le Top 20 des manga les plus vendus au Japon au mois de septembre 2022. Il s’agit d’un classement par séries et non pas par volume. On constate qu’il y a beaucoup de similitudes avec les succès en France.

One Piece, SpyXFamily, Jujtsu Kaisen, Detective Conan, My Hero Academia, vous trouverez dans ce cette liste tous les titres incontournables à posséder dans sa mangathèque.

Il y a également quelques manga qui viennent juste d’arriver en France comme Call of The Night. Nous l’avons chroniqué sur IDBOOX et on vous le recommande chaudement.

Le Top 20 des manga au Japon en septembre 2022

– One Piece

– Kingdom

– World Trigger

– Tokyo Revengers

– Ao Ashi

– SpyXfamily

– Detective Conan

– Jujutsu Kaisen

– Frieren : Beyond Journey’s End

– Toilet-Bound Hanako-Kun

– Record Ragnarok

– Daemons of the Shadow Realm

– Call of the night

– Slam Dunk

– Haikyu ! Les as du volley

– My Dress-Up Darling

– My Hero Academia

– Golden Kamuy

– Chainsaw Man

– Blue Lock