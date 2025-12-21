La maison magique de Milo et Mizzi, un livre parfait pour les petits magiciens

La maison magique de Milo et Mizzi de Caroline Dall’Ava (L’Agrume) s’adresse aux enfants curieux et observateurs !
Destiné aux petits dès l’âge de 3 ans, il va séduire par ses grandes illustrations et son côté décalé. C’est aussi un cherche-et-trouve très rigolo.
Milo et Mizzi sont deux amis magiciens inséparables. Ils vivent dans une maison en apparence ordinaire, mais qui cache en réalité des pouvoirs extraordinaires.
Chaque pièce de la demeure se transforme en fonction de leur humeur ou de leurs envies. Elle les entraîne dans des aventures fantasques et inattendues. Que ce soit une chambre qui se mue en jungle tropicale ou une cuisine qui devient un laboratoire spatial, l’imagination est la seule limite.
La maison magique de Milo et Mizzi, l‘éloge de la créativité
Cet album est une véritable ode à l’amitié et à la puissance de l’imaginaire enfantin. La maison magique de Milo et Mizzi est un livre dont les illustrations foisonnent de détails, invitant à chaque page à l’observation et à la rêverie.
Le récit est dynamique et rempli d’humour. Il capture parfaitement l’énergie et l’enthousiasme de l’enfance.
Il rappelle aux petits lecteurs (et à leurs parents !) que l’aventure la plus extraordinaire peut se dérouler sans quitter le confort de son foyer, à condition de laisser libre cours à sa créativité.
C’est un excellent outil pour encourager les enfants à inventer leurs propres histoires. Un album plein de charme, parfait pour les moments de lecture partagée. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
