Pokémon débarque bientôt sur les conteuses Toniebox

Un partenariat majeur vient d’être annoncé entre tonies et Pikachu Press, l’éditeur officiel de Pokémon, pour enrichir l’univers de la Toniebox.
Des livres audio Pokémon arrive sur les boites à histoires !
Cette collaboration introduira, pour la toute première fois, du contenu audio Pokémon inédit spécifiquement conçu pour la célèbre boîte à histoires.
Pokemon devient audio
Le lancement est prévu pour l’été 2026 et s’articulera autour d’une approche narrative immersive. Quatre Tonies Pokémon exclusifs et à collectionner ouvriront le bal : Pikachu, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce.
Tobias Wann, CEO de tonies, a souligné l’importance de cette étape. Il déclare: « L’arrivée de Pokémon sur la Toniebox est une étape importante pour notre entreprise et notre communauté. »
En combinant l’attrait mondial de la licence et l’innovation audio de la boite à histoires, l’objectif est de créer de nouvelles opportunités d’audio lecture pour les enfants.
Ces nouvelles histoires, donneront vie aux Pokémon favoris des fans dans un format audio spécialement adapté aux jeunes auditeurs.
Un coffret spécial est déjà en préparation pour accompagner ce lancement très attendu. D’autres contenus issus de cette collaboration sont également prévus pour une sortie ultérieure.
