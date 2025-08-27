Retour à Poudlard : les fans de Harry Potter passent le Grand Examen à Paris et en ligne !

Retour à Poudlard ! Le samedi 30 août, les passionnés de la saga Harry Potter ont rendez-vous pour une journée magique à la bibliothèque Sainte-Geneviève, dans le Vème arrondissement de Paris.
À l’occasion du traditionnel “Retour à Poudlard”, Warner Bros. Discovery France invite petits et grands à tester leurs connaissances lors du tout premier “Grand Examen” organisé dans ce lieu emblématique.
Retour à Poudlard – Une rentrée des classes pas comme les autres
Sept sessions d’1h30 rythmeront la journée, avec QCM, extraits audios et une dictée lue par Solange Boulanger, voix française de Dolores Ombrage.
Dov Milsztajn, voix de Drago Malefoy, interviendra également pour une touche de magie supplémentaire. Les copies seront corrigées et les résultats disponibles en ligne.
En parallèle, les visiteurs pourront profiter d’animations immersives gratuites avec HARIBO et LEGO, et rencontrer les voix emblématiques de la saga.
Pour ceux qui ne peuvent se rendre sur place, l’examen sera aussi accessible en ligne du 30 août au 7 septembre. C’est ici.
Voici un bel évènement ensorcelant à ne pas manquer pour tous les sorciers en herbe !
