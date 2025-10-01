Jeu-concours – Un SSD Lexar SL 500 2To à gagner pour les 15 ans d’IDBOOX

Nouveau concours pour les 15 ans d’IDBOOX ! Tentez de gagner ce magnifique SSD en partenariat avec Lexar.
Du 1er au 5 octobre un SSD Lexar SL 500 2To est à gagner. Retrouvez la rétrospective d’IDBOOX pour les 15 ans ici.
A propos du Lexar SL 500 2To
Boostez votre mobilité avec le SSD Lexar SL500 : format ultra-compact & transfert ultra-rapide.
Pour transporter facilement vos fichiers, vidéos ou projets professionnels, Lexar propose un SSD portable qui combine grande capacité, format minimal et hautes performances.
Grâce à son interface USB 3.2 Gen2x2, ce SSD offre des vitesses allant jusqu’à 2000 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. Idéal pour transférer rapidement des vidéos 4K, des bibliothèques de photos ou des fichiers lourds, que ce soit au bureau ou en déplacement.
Son design ultra-fin (4,8 mm d’épaisseur) et son poids plume (environ 40 g) en font un allié discret et puissant à glisser dans une poche.
Prêt à l’emploi sur Mac et Windows, il ne nécessite aucune installation. Un logiciel intégré vous permet même de créer un espace protégé par mot de passe pour sécuriser vos fichiers sensibles.
Le tout, dans un boîtier élégant et robuste, pensé pour durer.
Compacité + performance + tranquillité d’esprit : le combo idéal pour stocker et bouger en toute liberté. Ce produit est livré avec un kit magnétique qui permet de le fixer sur un téléphone.
Voir le produit ici.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #IDBOOX15ANS pour vos partages !
– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Découvrez notre chaine Youbube ici.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 1 SSD Lexar à gagner (1 gagnant) Valeur du lot : 199.99€
– Le concours est ouvert du 1er au 5 octobre 2025 23H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
