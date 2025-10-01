Des idées d’expositions à voir à Paris en octobre 2025

Au mois d’octobre quoi de mieux que d’aller voir une exposition pour égayer les journées d’automne ? 

Découvrez notre sélection des meilleures expos à voir à Paris au mois d’octobre 2025.
Il y a en a pour tous les goûts, petits et grands vous allez en prendre plein les yeux.

 

Des idées d'expositions à voir à Paris en octobre 2025

Bonne visite à toutes et à tous !  Vous trouverez en fin d’article, les expositions que nous couvrirons tout au long du mois d’octobre.
Consultez régulièrement notre rubrique pour suivre l’actualité des meilleures expositions à Paris.

 

Sommaire masquer
1 Destination Lune avec Tom Hanks
2 Soulages, une autre lumière, peintures sur papier
3 Impressions Nabies
4 Fables immersives
5 Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely et Pontus Hulten
6 Temple of love – Rick Owens
7 Le Mystère Mozart
8 Transparence
9 Le voyage extraordinaire de Jules Verne
10 La Magie Opéra
11 Robert Doisneau – Instants donnés
12 Disney100
13 Déserts
14 Les expositions que nous irons voir

Destination Lune avec Tom Hanks à L'Atelier des Lumières

Destination Lune avec Tom Hanks

“Destination Lune, un voyage immersif avec Tom Hanks” c’est une aventure ancrée dans le réel et dans l’histoire de la conquête spatiale. A voir à l’Atelier des Lumières jusqu’au mois de décembre. Découvrez notre reportage complet ici.

Soulages, une autre lumière, peintures sur papier

Jusqu’au 11 janvier, le musée du Luxembourg propose une exposition exceptionnelle : Soulages, une autre lumière, peintures sur papier. Notre reportage complet est ici. 
Réservez votre entrée ici 

Impressions Nabies

Jusqu’au 11 janvier 2026, La BnF, site Richelieu, propose une exposition intéressante: “Bonnard, Vuillard, Denis, Vallotton… – Impressions Nabies”. Notre reportage complet est ici.

Fables immersives

À deux pas des Champs-Élysées, un nouveau monde s’ouvre à vous : celui des Fables Immersives.

Cette exposition-spectacle audacieuse donne vie aux chefs-d’œuvre de Jean de La Fontaine dans un parcours sensoriel et technologique inédit. Notre reportage complet est ici.

 

Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely et Pontus Hulten

Jusqu’au 4 janvier 2026, laissez-vous emporter par un couple mythique Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, guidés par l’œil complice et le regard visionnaire de Pontus Hulten.
Le catalogue de l’expo est disponible ici ou cliquez ici.
Notre reportage complet est ici.

Temple of love  – Rick Owens

Jusqu’au 4 janvier 2026 – Avec “Temple of Love” le Palais Galliera consacre à Rick Owens sa toute première rétrospective parisienne. Notre reportage complet est ici.

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici.

Le Mystère Mozart

C’est au Collège des Bernardins jusqu’à fin 2025 ! Le Mystère Mozart est un voyage immersif dédié au génie baroque. Le spectacle débute dès le 28 juin, et nous avons pu y assister en avant-première. Notre reportage est ici.
Réservez votre entrée ici.

Transparence

Durée de l’expo jusqu’à 2027 ! Transparence c’est la première exposition du Palais des enfants situé dans le Grand Palais magnifiquement rénové. Au programme expérience scientifiques et art contemporain.
Notre reportage complet est ici.

spectacle Jules VerneLe voyage extraordinaire de Jules Verne 

Le Grand Hôtel des Rêves est de retour avec un spectacle immersif et participatif autour de Jules Verne pour petits et grands !  Réservez votre entrée ici.
Notre reportage complet est ici.

La Magie Opéra

La Magie Opéra est une toute nouvelle visite à faire à l’Opéra de Paris. Entrez dans ce lieu mythique, empruntez le grand escalier, et dirigez-vous vers la bibliothèque-musée de l’édifice. Notre reportage complet est ici.

Robert Doisneau – Instants donnés

Prolongation jusqu’au 19 octobre 2025, une plongée dans l’univers de Robert Doisneau s’invite dans nos vies avec une exposition exceptionnelle. C’est au musée Maillol. Face au succès de l’expo le musée propose des nocturnes jusqu’à 22H !   Notre reportage photos et vidéo sont ici.

 

expo Disney 100Disney100

Prolongation jusqu’au 26 octobre rendez-vous à la Porte de Versailles à Paris pour vous émerveiller et participer à l’expo Disney 100 !  Notre reportage photos et vidéo est ici.

Réservez votre entrée dès maintenant ici ou suivez ce lien.

 

Déserts

Jusqu’au 30 novembre. Le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, vous ouvre les portes d’un monde fascinant et méconnu avec son exposition “Déserts”. Découvrez notre reportage photos et vidéo ici.
Le  catalogue de l’expo cliquez ici ou cliquez ici

Les expositions que nous irons voir

En attendant nos reportages, découvrez les expos que nous irons voir en octobre à Paris. 

-Polaraki, mille polaroïds d’Araki Nobuyoshi. Du 1er octobre au 12 janvier au Musée Guimet

-Agnès THURNAUER Correspondances. Au musée Cognacq-Jay, 2 octobre 2025 au 8 février 2026.

-Minimal. A la Bourse de Commerce du 8 octobre 2025 au 19 janvier 2026.

-George Condo. Du 10 octobre 2025- 8 février 2026 à musée d’Art Moderne.

-La licorne, l’étoile et la lune. Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize au Musée de la Chasse et de la Nature. Du 14 octobre 2025 au 8 mars 2026

-Isao Takahata. A la Maison de la culture du Japon à Paris, du 15 octobre 2025 au 24 janvier 2026.

-Gerhard Richter. A la Fondation Vuitton, du 17 octobre 2025 – 2 mars 2026. Réservez dès maintenant votre entrée ici.

Envie de voir des expos ? Nos autres reportages sont ici

