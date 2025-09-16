La liseuse Kobo Clara couleur est désormais disponible en blanc avec un petit truc en plus

Après avoir sorti la liseuse Kobo Clara Colour en version noire, Rakuten Kobo a écouté les fans !
Beaucoup d’entre eux réclamaient la même en version blanche. C’est chose faite : la Clara en couleur est désormais disponible en blanc. Mais ce n’est pas tout. Kobo a ajouté une spécificité supplémentaire qui a son intérêt.
Kobo Clara Colour en blanc, c’est quoi ce truc en plus ?
La version noire et la blanche disposent des mêmes spécifications, à retrouver dans notre vidéo.
Mais pour la Clara en couleur blanche, Kobo a augmenté la capacité de la batterie.
En effet, l’aînée de la gamme dispose d’une batterie de 1500 mAh. La nouvelle arrivante monte en puissance avec une batterie de 1900 mAh.
Cette augmentation de la batterie va permettre d’accroitre l’autonomie de la liseuse et les lecteurs apprécieront de la recharger moins souvent. Et, elle reste au même prix, à 169.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Les spécifications techniques
Elle dispose d’un écran couleur de 6 pouces. Grâce à la technologie E Ink Kaleido3. Vous profitez d’un écran capable d’afficher jusqu’à 4096 couleurs. Idéal pour lire des bandes dessinées, des magazines et des livres illustrés.
Avec son format compact et ses 166 g, la Kobo Clara Colour se glisse facilement dans votre sac pour vous accompagner partout.
Lisez confortablement de jour comme de nuit grâce à l’éclairage ajustable, Éclairage ComfortLight PRO.
La liseuse polyvalente, supporte une grande variété de formats de fichiers, y compris EPUB, PDF, MOBI, et bien plus.
Avec ses 16 Go de stockage vous emportez toute votre bibliothèque avec vous. Suivez ce lien pour l’acheter.
