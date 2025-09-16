KissKiss Publishing : une nouvelle voie pour les auteurs indépendants et les éditeurs

Vous connaissez Ulule, KissKissBanKBanK, la plateforme de crowdfunding (financement participatif) ajoute une corde à son arc avec KissKiss Publishing !
L’édition française est à un tournant. Alors que de nombreux créateurs rassemblent des communautés massives en ligne, ils restent souvent enfermés dans des contrats d’un autre âge, où l’éditeur seul portait le risque.
On remarque depuis plusieurs années que les éditeurs proposent aux influenceurs de publier des livres.
D’un autre côté, l’autoédition est une porte ouverte pour les auteurs indépendants. Ce nouveau service pourrait ouvrir d’autres horizons.
KissKiss Publishing propose une alternative : un modèle où les auteurs gardent la main sur leur œuvre, leur public… et leurs revenus.
Des créateurs qui savent vendre, mais pas toujours produire
Aujourd’hui, les YouTubeurs, podcasteurs et auteurs indépendants savent mobiliser leur audience. Ils génèrent une vraie demande, sans passer par les circuits classiques.
Pourtant, beaucoup hésitent à se lancer dans l’édition directe, freinés par la complexité de la production, de la logistique ou du service client. A mi-chemin entre édition classique et autoédition, ce nouveau modèle pourrait séduire les auteurs.
Thibaut Giuliani, directeur de KissKiss Publishing, résume le paradoxe :« Quand on fédère 100 000 personnes autour de ses contenus, accepter 8 % de droits d’auteur n’a plus de sens. »
KissKiss Publishing – Une passerelle entre autoédition et édition classique
KissKiss Publishing ne se limite pas aux créateurs. La plateforme veut aussi collaborer avec les maisons d’édition et les libraires, en leur offrant un moyen de repérer des projets déjà soutenus par une communauté engagée.
Cette approche hybride marie la souplesse du crowdfunding avec l’expertise du monde du livre.
Des figures comme Bob Lennon, Nota Bene ou Gastronogeek ont déjà prouvé la solidité du modèle, levant des centaines de milliers d’euros pour leurs projets.
Mais au-delà de ces pionniers, une nouvelle génération de créateurs attend les bons outils pour se lancer sans renoncer à sa liberté.
Une boîte à outils pour les auteurs et les créateurs de contenus
La solution proposée par KissKiss Publishing repose sur un écosystème intégré :
– Validation du projet éditorial via le financement participatif
– Conseil éditorial et impression professionnelle
– La production de livres, BD, et produits dérivés
– Stockage, expédition, service après-vente
– Des campagnes de prévente sur Ulule ou en boutique personnalisée
– Distribution en librairie grâce à des partenaires spécialisés
Les auteurs conservent leurs droits, partagent équitablement les bénéfices (50/50). Ils restent en lien direct avec leur communauté sur les réseaux. Ce modèle permet de faire émerger des projets audacieux, souvent jugés trop risqués par l’édition traditionnelle.
Arnaud Burgot, cofondateur d’Ulule, souligne : « Si le créateur apporte déjà son public, il est logique qu’il bénéficie aussi des retombées économiques. »
L’objectif : permettre aux créateurs de concrétiser leurs projets éditoriaux, tout en gardant la maîtrise de leur œuvre et de leur communauté.