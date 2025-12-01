Le top 2025 des meilleurs smartphones à moins de 300€

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300€ en 2025 ? Je vous dévoile mon top des smartphones à moins de 300€.
Est-il possible de trouver un bon smartphone à moins de 300€ ? La réponse est oui et plus particulièrement cette année. En 2025, les constructeurs ont cassé les prix de leurs smartphones. L’offre s’étoffe avec des appareils polyvalents, dotés d’une bonne autonomie et de capacités photo évoluées.
Vous trouverez dans ce top 2025 uniquement des smartphones que j’ai testé ou que j’ai pris en main au cours de l’année.
Je vous livre ma sélection des 5 smartphones à moins de 300€ avec le meilleur rapport qualité / prix en 2025.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G à 283€
Le Redmi Note 14 Pro 5G est une référence sur le segment milieu de gamme. Xiaomi réussit à faire évoluer son smartphone sans exploser les prix. Son prix est aujourd’hui à 283€. C’est une véritable affaire.
Le premier bon point est son changement radical de design. On a l’impression de tenir en main un smartphone premium. Il a un très bel écran AMOLED de 6,67 pouces qui bénéficie d’une luminosité de 3000 nits. Cette dalle supporte le Dolby Vision, protégée par du verre Gorilla Glass Victus 2.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G- Un smartphone polyvalent de référence
Son processeur MediaTek 7300-Ultra lui ouvre les portes de l’intelligence artificielle. Il embarque des fonctionnalités IA en français ainsi que Gemini et Circle to Search. J’apprécie également son autonomie étendue de 1,5 jour grâce à sa batterie 5110mAh avec sa recharge rapide 120W.
Le Redmi Note 14 Pro conserve l’appareil photo 200MP de son prédécesseur mais l’IA change la donne. Les photos de jour et de nuit ou les portraits sont de bonne qualité. Le Redmi Note 14 Pro est certifié IP68.
Le Redmi Note 14 Pro 5G est un smartphone polyvalent qui répond à tous les besoins sans faillir.
Découvrez le test complet du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Motorola Edge 60 Fusion 300€
Le Motorola Edge 60 Fusion est plus équilibré que son prédécesseur. Écran, résistance, batterie, appareil photo, IA, Motorola revoit sa copie. Motorola a pris soin des finitions du Edge 60 Fusion.
Le Motorola Edge 60 Fusion est agréable à prendre en main notamment grâce à ses formes douces et son écran réellement incurvé sur les quatre côtés.Recouvert de cuir végan, il pèse 178g et mesure 7,95 mm d’épaisseur. C’est un vrai poids plume, certifié IP68 et IP69.
Le Edge 60 Fusion arbore un écran pOLED Quad Curved avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette particularité lui confère une grande surface d’affichage dans laquelle vous apprécierez plonger pour jouer ou regarder un film.Ses pics de luminosité atteignent 4500 nits.
Motorola Edge 60 Fusion – La bonne surprise
Un processeur MediaTek Dimensity 7300 propulse le smartphone. Il n’est accompagné que de 8Go de RAM extensibles jusqu’à 24 Go. Cela ne l’empêche pas d’intégrer plusieurs fonctionnalités rassemblées sous la bannière Moto IA.
Elles sont accessibles facilement via une petite pastille qui s’affiche sur le côté de l’écran. À partir de cet espace, vous pouvez récupérer un résumé de vos notifications, effectuer une prise de notes intelligentes (transcription, résumé, enregistrement), créer une image et accéder à un répertoire qui mémorise vos coups de cœur.
Une batterie de 5200 mAh se cache sous sa coque. Elle confère au Motorola Edge 60 Fusion une autonomie d’environ 1,5 jour. Le smartphone supporte la recharge 68W.
Du côté de la photo, le Motorola Edge 60 Fusion se dote d’un capteur photo principal Sony Lytia 700C de 50MP avec un stabilisateur optique d’image, d’un ultra grand-angle de 13MP et d’un capteur de luminosité. Les capacités photo du Motorola Edge 60 Fusion sont à la hauteur de jour comme de nuit.
Découvrez le test complet du Motorola Edge 60 Fusion.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Nothing Phone 3a à 273€
Le Nothing Phone 3a est la très bonne surprise de cette année 2025 sur ce segment de prix. Design original, écran lumineux, autonomie confortable, appareil photo en progression et petit prix, le Nothing Phone 3a a tout pour s’imposer comme une référence.
Comme tous les smartphones de la marque, le design du Nothing Phone 3a est très travaillé et rompt avec la monotonie du marché. Le dos de l’appareil est transparent et laisse apparaître une partie de ses composants. Le Nothing Phone 3a est beau mais il est seulement certifié IP64.
À l’avant, on trouve un écran AMOLED plat 6,77 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son taux de luminosité grimpe à 3000 nits. Dommage, les bords noirs autour de la dalle sont assez épais et ne passent pas inaperçus.
Nothing Phone 3a – Un smartphone qui se démarque
Le Nothing Phone 3a est propulsé par un processeur Snapdragon 7s Gen 3. Cette puce est assistée par 12Go de RAM et 256Go de stockage.
Le smartphone propose un bouton Essential Key. Il permet d’enregistrer une note vocale, une photo ou une capture d’écran dans votre Essential Space. Ce répertoire est géré par IA.
Le Nothing Phone 3a se repose sur une batterie de 5000 mAh. Elle lui offre une autonomie d’un peu plus de 1,5 jour. Cette batterie est compatible avec la recharge filaire 50W.
Son appareil photo se compose d’un capteur principal de 50MP avec stabilisateur optique d’image, d’un téléobjectif X2 de 50MP et d’un ultra grand-angle de 8MP. Il assure de jour comme de nuit mais trébuche sur son zoom. Pour ce prix, le Nothing Phone 3a est un excellent smartphone plein de style et de panache.
Découvrez mon test complet du Nothing Phone 3a.
Cliquez sur ce lien pour l’acheter en blanc.
Suivez ce lien pour l’acheter en noir.
Honor 400 Lite à 199€
Le Honor 400 Lite surprend par son prix mais aussi par sa polyvalence. Avec 171g sur la balance et 7,29 mm d’épaisseur, le Honor 400 Lite est un vrai poids plume. Il se fait vite oublier quand il est dans une poche.
Un nouveau bouton apparaît sur le côté du smartphone. Un double appui rapidement permet d’ouvrir l’appareil photo. Il sert ensuite de déclencheur et de zoom. Ce même bouton peut également lancer Gemini si vous avez installé l’application ou Google Lens pour faire des recherches ou effectuer des traductions. En contre-partie, il a une certification IP64.
Pour moins de 200€, le Honor 400 Lite embarque un bel écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ses pics de luminosité montent à 3500 nits.
Honor 400 Lite – Un smartphone tout sauf light
Son processeur MediaTek Dimensity 7025 Ultra qui permet de jouer sans contrainte. Il dépasse légèrement le Snapdragon 7s Gen 3.
Il dégage suffisamment de puissance pour goûter aux joies de l’IA. L’interface intègre plusieurs fonctionnalités IA comme le portail magique, un outil de traduction en 15 langues, la prise de notes intelligentes, Magic Capsule ou encore Circle to Search.
Sa batterie de 5230 mAh lui offre 1,5 jour d’autonomie. Elle est compatible avec la recharge filaire 35W. La partie photo est sauvée par son capteur 108MP.
Découvrez mon test complet du Honor 400 Lite.
Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.
Poco X7 Pro à 263€
Le Poco X7 Pro est un smartphone calibré pour les jeux vidéo. Le design du Poco X7 Pro se révèle assez particulier. Sa coque arrière recouverte de similicuir avec une double texture améliore la prise en main lorsqu’on joue. Le smartphone est certifié IP68.
Son écran AMOLED de 6,67 pouces affiche une résolution de 1,5 K avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Les pics de luminosité de cette dalle atteignent 3200 nits.
Un processeur MediaTek 8400 Ultra pilote le smartphone. Il est assisté par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone dispose d’un système de refroidissement LiquidCool 4.0 qui est particulièrement efficace. Le smartphone chauffe à peine après 1h30 de jeu.
Poco X7 Pro – Un smartphone musclé pour jouer
Xiaomi a été généreux avec la batterie du Poco X7 Pro. Elle affiche une capacité de 6000 mAh. Elle lui confère une autonomie qui peut aller jusqu’à 2,5 jours. Cette batterie est compatible avec la recharge filaire 90W. Elle récupère 100% d’énergie en 42 minutes.
Le Poco X7 Pro se contente de deux caméras à l’arrière. Son appareil photo se compose d’un capteur principal de 50MP avec OIS et d’un ultra grand-angle de 8MP. Il s’en sort bien de jour mais ne lui en demandez pas plus.
Le Poco X7 Pro est avant tout un smartphone gaming performant qui permet de jouer aux jeux les plus gourmands dans de bonnes conditions.
Découvrez mon test complet du Poco X7 Pro.
Suivez ce lien pour l’acheter.