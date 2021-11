OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition – Le smartphone qui brille dans le noir

Le OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition est disponible. On vous explique quelles sont toutes les nouveautés.

OnePlus sort une édition limitée du Nord 2. Pour une fois, un constructeur ne s’est pas rapproché d’une marque de luxe. OnePlus s’est tourné vers Bandai Namco pour rhabiller son smartphone aux couleurs de PAC-MAN. Il est entièrement customisé aux couleurs de la petite boule jaune.

OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition – Une double coque fluorescente

La star des jeux vidéo des années 80 s’empare du OnePlus Nord 2 avec un design 100% PAC-MAN. La coque arrière est recouverte d’une double couche qui laisse apparaître des motifs différents en fonction de l’éclairage.

Si elle est exposée à la lumière, on distingue PAC-MAN qui mange les fameuses gommes dont il est si friand. Dès que le smartphone est plongé dans le noir, la coque s’illumine en vert et le motif change. On aperçoit les labyrinthes emblématiques de PAC-MAN avec la mention OnePlus Nord 2 intégrée dans les murs.

Mais où sont les fantômes ? Ils poursuivent inlassablement PAC-MAN sur une coque de protection qui accompagne l’appareil. Pour satisfaire l’appétit des fans, OnePlus a rajouté des goodies dans la boite.

Le OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition est livré avec un support de téléphone à monter soit même avec les personnages du jeu vidéo.

Une interface aux couleurs de PAC-MAN

OnePlus a également modifié l’apparence de d’OxygenOS. Icones à l’esthétique pixelisée, fonds d’écrans dynamiques, filtre caméra, animations personnalisées, jeu PAC-MAN 256, le smartphone contient une tonne de contenus à l’effigie du héros.

Dans l’esprit ludique du jeu vidéo, OnePlus a même glissé du contenu a débloquer en relevant des défis. Ils donnent accès par exemple à des sonneries ou des stickers photo.

Pour le reste, le smartphone conserve les mêmes caractéristiques que la version classique. Sa fiche technique comprend un écran Super AMOLED de 6,43 pouces 90Hz, un processeur Meditaek Dimensity 1200, une batterie de 4500mAh compatible avec la charge 65W et une triple caméra 50MP.

Le OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition est vendu uniquement avec 12Go de RAM et 256Go de stockage au prix de 529€.