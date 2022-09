Oppo Reno 8 et Oppo Reno 8 Pro – Les nouveaux challengers du milieu de gamme – vidéo

Oppo Reno 8 et Oppo Reno 8 Pro, on vous dévoile les deux smartphones en vidéo. Oppo repousse les limites de la gamme Reno.

Nous avons assisté au lancement à Paris de la série Oppo Reno 8. On vous présente les Oppo Reno 8 et Oppo Reno 8 Pro en vidéo pour vous donner un avant-goût de ces deux nouveaux champions de la photo en attendant les tests sur IDBOOX.

Photo, recharge performances, le constructeur intègre dans ses smartphones ses dernières innovations et met la barre toujours plus haut.

Oppo Reno 8 et le Reno 8 Pro – Un design reconnaissable

L’Oppo Reno 8 et le Reno 8 Pro bénéficient tous les deux d’un design soigné avec une coque monobloc qui intègre parfaitement l’îlot caméra. Les finitions sont sans fausse note. Le Reno 8 pèse 179 g et fait 7,67 mm d’épaisseur. C’est un véritable poids plume.

Oppo Reno 8 Pro est encore plus fin puisqu’il ne mesure que 7,34 mm. Il pèse 183 g. L’un comme l’autre on les tient bien en main et ils offrent une bonne ergonomie.

On apprécie la finition mat de la coque du Reno 8 qui ne marque pas trop les traces de doigts. Ce n’est malheureusement pas le cas du modèle Pro. La coque est brillante et elle est très vite maculée de traces.

Des écrans AMOLED fluides

Les deux smartphone possèdent un bel écran AMOLED. Le Reno 8 est équipé d’une dalle de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 90Hz. Le cadre noir qui entoure l’écran reste discret mais le menton est légèrement plus épais.

Ce n’est pas le cas de l’écran de l’Oppo Reno 8 Pro. Oppo a réduit le cadre au minimum et surtout il est uniforme en haut et en bas. Ca laisse encore plus d’espace pour s’immerger dans le smartphone d’autant plus que la diagonale de la dalle atteint 6,7 pouces et le taux de rafraichissement monte à 120Hz.

Les performances

Nous n’avons pas pu encore les tester mais du côté des performances, Oppo a mis toutes les chances du côté de ses smartphones. On trouve sous la coque du Reno 8 un processeur MediaTek Dimensity 1300 qui offre une puissance CPU 40% plus élevée que celle de son prédécesseur.

L’Oppo Reno 8 Pro tourne avec une puce MediaTek Dimensity 8100 Max avec 8Go de RAM et DDR5 et 256Go de stockage UFS 3.1.

Oppo Reno 8 et le Reno 8 Pro – Des spécialistes de la photo ?

Oppo a mis l’accent sur la qualité photo des Reno 8. Ils embarquent tous les deux un capteur principal Sony IMX766 de 50MP. On connaît les performances de ce capteur notamment pour la Nightographie.

Le Reno 8 Pro est encore plus chanceux puisque ce capteur est assisté par une puce MariSilicon X. On la trouve habituellement sur les appareils très haut de gamme du constructeur. Elle gère le traitement de l’image.

Elle permet notamment à l’Oppo Reno 8 Pro de filmer en 4K en mode ultra night et en Slow motion 960 fps.

Il n’y a pas de jaloux du côté de la caméra Selfie. Les deux smartphones disposent d’un capteur 32MP Sony IMX709 qui capture 60% de lumière en plus.

Une recharge super rapide et Safe

Oppo est le roi de la recharge rapide et le constructeur en fait profiter ses derniers smartphones. Le Reno 8 et le Reno 8 Pro intègrent chacun une batterie de 4500mAh. Elle est compatible avec la recharge SuperVooc de dernière génération.

La batterie conserve 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge. Ca correspond à environ 4 ans d’utilisation.

Pour donner un exemple de la vélocité de cette recharge l’Oppo Reno 8 Pro passe de 0 à 100% en seulement 28 minutes. La batterie récupère 50% d’énergie en 11 minutes.

Les prix

Oppo est resté relativement raisonnable sur les prix. L’Oppo Reno 8 avec 8Go de RAM DDR4 et 256Go de stockage UFS 3.1 est à 599€. Cliquez ici

L’Oppo Reno 8 Pro avec 12Go de RAM DDR5 et 256Go de stockage en UFS 3.1 est au prix de 799,90€ Cliquez ici

Pendant la période de lancement entre le 31 août et le 14 septembre inclus, Oppo vous offre pour l’achat d’un des deux smartphones une paire d’écouteurs Enco X2 d’une valeur de 199,99€.