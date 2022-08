12 expositions à voir à Paris au mois d’août 2022

La saison estivale à Paris ! Si vous êtes à Paris profitez d’un moment suspendu pour visiter des expos ! La plupart des musées parisiens sont ouverts profitez-en.

Voici quelques idées pour le mois d’août avec 11 expositions + 1 (voir en fin d’article) visitées par la rédaction et pour lesquelles nous avons réalisé des reportages.

Amateurs d’art contemporain, d’expos fun ou chargées d’histoire ou encore carrément bluffantes, suivez le guide et faites votre choix !

L’horizon de Khéops en réalité virtuelle

Jusqu’au 2 octobre – Partez aux confins des pyramides et faites un voyage extraordinaire dans la pyramide de Khéops. Cette exposition juste incroyable se fait en réalité virtuelle à l’Institut du Monde Arabe et c’est à ne pas manquer !

Découvrez notre repartage complet Cliquez ici

Réservez votre entrée Cliquez ici



Une seconde d’éternité

« Une seconde d’éternité » est le rendez-vous de l’été à la Bourse de commerce. Cette exposition est une nouvelle fois une véritable découverte !

Découvrez notre reportage complet Cliquez ici

Réservez votre billet d’entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue d’exposition (Bourse de commerce / Dilecta Eds) Cliquez ici ou Cliquez ici

Monnaies et Merveilles

Jusqu’au 25 septembre. Gratuit pendant tout le mois d’aout, l’expo et la visite des collections permanentes !

Monnaies et Merveilles est la nouvelle exposition de La Monnaie de Paris.

Présentée dans les salons historiques du fabuleux édifice, Monnaies et Merveilles est un voyage à travers les âges, ses populations et ses monnaies. C’est passionnant !

Découvrez notre reportage Cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Cézanne et Kandinsky

Jusqu’au 2 janvier – “Cézanne, lumières de Provence” et “Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait” sont les deux nouvelles prouesses technologiques, numériques et culturelles proposées à l’Atelier des Lumières.

Découvrez notre reportage complet Cliquez ici

Pour réserver votre entrée c’est ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



La couleur en fugue

Jusqu’au 29 août. La couleur en fugue est une exposition à couper le souffle et tout à fait sidérante. La Fondation Louis Vuitton donne la parole à 5 artistes. Avec eux, la couleur s’extirpe des toiles.

Découvrez notre reportage Cliquez ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Pop Air

Jusqu’au 21 août – Pop Air c’est une exposition riche, interactive et originale qui laisse la place à l’imagination des petits et des grands.

Rendez-vous à la Grande Halle de La Villette pour une expérience gonflable et pas gonflante.

Découvrez notre reportage Cliquez ici

Pour réserver votre ticket d’entrée Cliquez ici



Aristide Maillol – La quête de l’harmonie

Jusqu’au 21 août – Aristide Maillol (1861-1944) est essentiellement connu pour ses sculptures représentant des femmes aux formes généreuses. Mais l’artiste a créé beaucoup plus.

L’exposition Aristide Maillol – La quête de l’harmonie est présentée au Musée d’Orsay.

Découvrez notre reportage Cliquez ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez Pour réserver votre billet Cliquez ici



Simon Hantaï

Jusqu’au 29 août – Ne manquez pas la rétrospective inédite dédiée à Simon Hantaï. Plus de 130 œuvres de l’artiste sont présentées au public dont beaucoup jamais exposées (Fondation Vuitton).

Découvrez notre reportage Cliquez ici

Réservez votre entrée cliquez ici



Incursions sauvages

Jusqu’au 11 septembre – Le Musée de la Chasse et de la Nature (Paris) donne carte blanche à 7 street artistes.

Bordalo II, Andrea Ravo Mattoni, Scaf, War ! Ruben Carrasco, Nadège Dauvergne, Jussi TwoSeven conversent avec le bestiaire permanent des collections du musée.

Découvrez notre reportage Cliquez ici



Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres

Jusqu’au 26 septembre – La Bourse de Commerce – Pinault Collection consacre une exposition inédite en France à Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres. Douze œuvres composent l’exposition

Découvrez notre reportage Cliquez ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici Pour réserver votre billet Cliquez ici



Végétal

Jusqu’au 4 septembre – Végétal est une exposition sublime qui invite le visiteur à la découverte de la nature de façon originale et passionnante. Organisée par la Maison Chaumet au Musée des Beaux-Arts Paris, Végétal c’est l’expo où la science et la botanique côtoient les bijoux des joaillers et créateurs les plus prestigieux.

Découvrez notre repartage complet Cliquez ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Pokémon Fossil Pokémon Fossil

Inutile d’aller à Tokyo, l’exposition Pokémon Fossil pour les fans de Pikachu et ses amis se fait en ligne et c’est gratuit de Paris ou d’ailleurs !

Partez à la découverte des Pokémon et apprenez des tas de choses sur la préhistoire !

Découvrez l’exposition et visitez Cliquez ici