Galaxy S26 Ultra – Un nouveau visuel annonce un design remanié

Le Galaxy S26 Ultra apparaît sur la toile et laisse entrevoir la nouvelle direction prise par Samsung.
Après des schémas et un rendu 3D, le Galaxy S26 Ultra pose chez un revendeur d’accessoires. La sortie des Galaxy S26 se rapproche et Samsung va avoir de plus en plus de mal à garder le secret autour de ses smartphones.
Samsung Galaxy S26 Ultra – Une design ajusté
Début septembre, des schémas avaient déjà échappé à la vigilance des fabricants d’accessoires. Ils nous ont permis d’apprendre que le Galaxy S26 Ultra est un smartphone au format XL.
Il s’annonce plus imposant que le Galaxy S25 Ultra (77,6 x 162,8 x 8,2 mm). Il mesure 77,9 mm de large pour 163,4 mm de haut. En revanche, il s’affine avec seulement 7,8 mm d’épaisseur.
Cette nouvelle fuite provient encore une fois d’un fabricant d’accessoires. Ce visuel ne nous donne pas d’informations supplémentaires sur ses dimensions mais il confirme les changements apportés à son design.
Le Galaxy S26 Ultra adopte des coins plus arrondis. Ses capteurs photo conservent la même disposition mais ils reposent maintenant sur un îlot ovale. Samsung avait choisi de les intégrer directement à la coque sur le Galaxy S25 Ultra.
Un air de Galaxy Z Fold 7
L’appareil photo du S26 Ultra se débarrasse aussi des gros anneaux qui entourent les capteurs. C’est une bonne nouvelle car ils ont une fâcheuse tendance à s’accrocher quand on glisse le smartphone dans sa poche.
En fait, l’appareil photo du Galaxy S26 Ultra ressemble beaucoup à celui du Galaxy Z Fold 7. Samsung va vers l’uniformisation de ses smartphones haut de gamme.
La composition de son appareil photo reste incertaine. Rien n’est officiel mais la rumeur parle de cette configuration : 200 MP f/1.4, 50 MP UGA f/1.9, 12 MP x3 f/2.4, 50 MP x5 f/2.9.
Si la firme coréenne ne change pas ses plans, les Galaxy S26 arriveront début 2026.