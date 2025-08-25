Jeu-concours : 1 OnePlus Nord 5 à gagner pour les 15 ans d’IDBOOX

On continue de fêter les 15 d’IDBOOX avec un cadeau somptueux. Nous mettons en jeu le tout nouveau OnePlus Nord 5 !
Du 25 au 31 août, tentez de gagner le très beau smartphone OnePlus Nord 5, 12+512GB couleur Phantom Grey en partenariat avec OnePlus !
Retrouvez la rétrospective des 15 ans d’IDBOOX et faites connaissance avec l’équipe, c’est ici !
OnePlus Nord 5 que propose ce smartphone ?
Le Nord 5 combine design raffiné et robustesse avec un verre Gorilla Glass 7i, une épaisseur équilibrée de 8,1 mm et une prise en main confortable.
Il est équipé du Snapdragon 8s Gen 3, RAM LPDDR5X, refroidissement Cryo-Velocity et d’une batterie 5200 mAh avec charge SUPERVOOC 80W.
Le Nord 5 a la certification TÜV SÜD pour une fluidité garantie sur 72 mois.
Le smartphone dispose d’un écran AMOLED 144 Hz : 6,83″, ultra-fluide, lumineux (1800 nits), réactif même avec les doigts mouillés grâce à Aqua Touch 2.0.
Avec la nouvelle touche Plus Key vous avez accès rapidement aux fonctions et à AI Plus Mind, assistant intelligent pour la gestion de contenu et la productivité.
Bien entendu, Google Gemini est intégré. Parmi les fonctions, il y a un assistant vocal IA pour brainstormer, organiser, et interagir avec l’écran ou l’appareil photo. (Essai gratuit de 3 mois à Google AI Pro inclus.)
L’appareil photo 50MP avant et arrière offre des selfies nets, des vidéos 4K à 60 fps, HDR avancé. La fonction Live Photo prend désormais en charge l’Ultra HDR Découvrez notre test ici. Suivez ce lien pour l’acheter.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #IDBOOX15ANS pour vos partages !
– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 1 OnePlus Nord 5 512Go à gagner. Valeur du lot : 569€
– Le concours est ouvert du 25 au 31 août 2025 23H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Prochain concours le 3 septembre pour un nouveau jeu-concours !
1 réflexion sur “Jeu-concours : 1 OnePlus Nord 5 à gagner pour les 15 ans d’IDBOOX”
Merci #IDBOOX15ANS pour ce #Concours