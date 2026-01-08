Le Samsung Galaxy Z Fold 8 avec un écran sans pliure, comment ça marche ?

Samsung crée la surprise en dévoilant un nouvel écran pliable qui va certainement équiper le Galaxy Z Fold 8.
Samsung Display a profité du CES 2026 pour faire plusieurs annonces retentissantes. Outre une gigantesque TV Micro RGB de 130 pouces, la firme coréenne a également présenté un écran pliable inédit.
IceUniverse a posté des photos de cet écran pliable. Qu’a-t-il de si particulier ?
Un nouvel écran sans pliure
La pliure sur cet écran OLED est quasiment invisible. Il n’y a aucune trace au centre de l’écran comme sur la majorité des smartphones pliables. La compagnie a déjà réduit la marque de la pliure sur le Galaxy Z Fold 7 mais cette fois elle semble l’avoir fait disparaître.
C’est un peu le Graal recherché par tous les constructeurs. Ce nouvel écran pliable pourrait faire sa première apparition officielle avec le Galaxy Z Fold 8 ou le Galaxy Z Fold Wide.
Comment fonctionne cet écran pliable ?
Samsung a réussi cet exploit en changeant complètement son approche de l’écran pliable. Au lieu de renforcer et de solidifier l’écran pour qu’il ne casse pas, ses ingénieurs ont réparti les points de stress de l’écran.
Samsung a glissé une plaque de métal perforée sous l’écran pour libérer la pression et la répartir sur une plus grande surface la pression. Le résultat est une pliure invisible.
Parmi les autres points forts de cet écran, il faut également citer une amélioration de la qualité d’affichage et le support de la caméra sous l’écran (qui existait déjà sur le Galaxy Z Fold 5).
L’iPhone Fold sur les rangs
Cet écran est également le signal de départ pour un autre constructeur. Un écran sans pliure est un des prérequis pour qu’Apple se lance sur le terrain des smartphones pliables.
Le nouvel écran de Samsung devrait logiquement équiper l’iPhone Fold qui tarde à venir. Selon les potins du web, Apple lancera l’iPhone Fold en septembre 2026.