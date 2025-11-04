Le Samsung Galaxy Z TriFold dévoilé officiellement, tout ce qu’on sait

Samsung lève le voile sur le Galaxy Z TriFold. On sait maintenant à quoi ressemble exactement son futur smartphone pliable en trois.
On s’attendait à un lancement mais Samsung a simplement présenté le Galaxy Z TriFold. Le smartphone a fait une apparition surprise lors de l’événement K-Tech Showcase 2025.
Le Galaxy Z TriFold était exposé à l’abri derrière des vitres en verre. Le smartphone était visible en mode fermé et ouvert. Une vidéo projetée sur une vitre transparente détaillait la façon dont il se replie.
Galaxy Z TriFold – La taille de l’écran
L’écran repose sur deux charnières. Lorsqu’il est déplié, sa diagonale atteint 9,96 pouces. Lorsqu’il est fermé, le Galaxy Z TriFold retrouve la taille d’un smartphone classique avec une dalle de 6,49 pouces.
Il reste la question de l’épaisseur. Certains chiffres circulent déjà. Selon les médias coréens, il mesure 4,2 mm quand il est entièrement déplié. Il ne serait donc pas plus épais qu’un Galaxy Z Fold 7.
En extrapolant, on peut donc imaginer qu’il mesure environ 15 mm quand il est refermé. C’est à peu près l’épaisseur du Galaxy Z Fold 4. En comparaison, le Huawei Mate XT mesure 12,8 mm d’épaisseur.
Un flagship en quantité limitée
Parallèlement, UniverseIce a posté des visuels qui nous donnent un aperçu plus net du smartphone. Samsung n’a pas vraiment donné de détails sur son smartphone. On sait simplement qu’il tourne avec un processeur Snapdragon 8 Elite et qu’il possède une triple caméra.
Le Galaxy Z TriFold sera produit en faible quantité pour le lancement. Samsung ne devrait pas en mettre plus de 50 000 unités sur le marché.
Son prix supposé de 2800$ en est peut-être la raison. Le Galaxy Z TriFold débarquera dans un premier temps dans un nombre restreint de pays incluant la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis et l’UAE.
