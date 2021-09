L'Apple Watch Series 7 change de taille - IDBOOX

L’Apple Watch Series 7 annonce de gros changements. Une fuite nous révèle les transformations décidées par Apple.

La firme de Cupertino domine le marché mondial des montres connectées. Elle fait évoluer sa smartwatch par petite touche mais les changements sur l’Apple Watch Series 7 seront notables.

Apple Watch Series 7 – Un changement de taille

Bloomberg a fait parler ses sources et le média a récupéré des infos sur la montre. Pour la première fois depuis 2018 et la Series 4, la montre va gagner quelques millimètres.

Le boitier de la Series 7 va devenir plus grand. Toutes les tailles sont concernées. Les deux modèles de la Series 7 mesurent 41 et 45 mm contre 40 et 44 mm pour les montres actuelles.

Ce changement peut paraître minime mais il va permettre à Apple d’intégrer des écrans plus grands. Il pourrait gagner 16% de surface supplémentaires. Bloomberg estime que l’Apple Watch Series 7 de 45mm pourrait intégrer une dalle de 1,9 pouce au lieu de 1,78 pouce sur la Series 6.

La résolution suivrait le même chemin. Elle passerait de 368 x 448 pixels à 396 x 484 pixels.

Un écran plus grand pour quoi faire ?

Apple ne fait jamais rien sans une bonne raison. Un écran plus grand permet d’afficher plus d’informations et de services sans avoir besoin de plonger dans les menus de la montre.

Apple en profiterait pour sortir de nouveaux fonds d’écrans plus complets. Ils seraient au nombre de 5. Blommberg a récupéré les noms et leurs fonctions.

Modular Max est un écran avec une horloge similaire à Infograph Modular Face mais avec encore plus d’infos affichées.

Continuum affiche un design qui évolue en fonction des heures de la journée. Atlas affiche les 24 fuseaux horaires existants en même temps. L’écran risque d‘être encombré.

Deux fonds d’écrans exclusifs à la montre connectée signés Nike et Hermès, viendraient compléter cette nouvelle série.

