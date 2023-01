OnePlus 11 – Caractéristiques techniques, date de sortie, toutes les infos officielles

Le OnePlus11 5G est officiel. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau flagship killer.

OnePlus a officiellement annoncé la sortie du OnePlus 11 5G. La compagnie chinoise démarre l’année 2023 avec un flagship killer qui va faire trembler la concurrence.

OnePlus 11 – La puissance à tous les étages

Sur le papier ce smartphone est un vrai monstre de puissance. Le OnePlus 11 tourne avec le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui bénéficie d’une amélioration de sa vitesse de 35% et d’un puce graphique 25% plus performante. Du côté de la RAM, il peut embarquer jusqu’à 16Go. OnePlus n’a pas non plus lésiné sur l’écran.

Le OnePlus 11 affiche une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution 2K. Elle dispose d’un taux de rafraichissement de 120Hz avec une technologie LTPO 3.0.

Pour alimenter cet ensemble, le OnePlus 11 se repose sur une batterie de 5000mAh compatible avec la recharge SuperVooc 100W.

Un appareil photo Hasselblad

Son apparence n’est pas une surprise puisque le constructeur avait déjà copieusement montré le smartphone sur les réseaux. Son nouveau design a été baptisé Black Hole en référence aux trous noirs.

Les caméras sont logées dans un module en acier inoxydable qui se prolonge sur le côté de la coque. Il abrite un triple capteur photo amélioré grâce au savoir-faire et à la technologie Hasseblad.

Cet appareil se compose d’un capteur principal Sony IMX890 50MP, d’un grand-angle ultra-large Sony IMX581 48MP et d’un objectif dédié aux portraits IMX709 32MP garantissant une qualité DSLR.

Le smartphone embarque également un nouveau capteur d’identification multispectral lumière-couleur à 13 canaux, permettant au OnePlus 11 de couvrir tous les scénarios photographiques.

Quand sort le OnePlus 11 en France ?

Le OnePlus 11 5G sera disponible en Chine dès le 9 janvier en même temps que les nouveaux écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 2. Il faudra patienter jusqu’au 7 février 2023 pour les voir arriver jusqu’à nous.

Le OnePlus 11 5G et les OnePlus Buds Pro 2 n’arriveront pas avant cette date en France. Pour nous consoler, OnePlus annonce la sortie conjointe de produits mystères. On a hâte de le tester.