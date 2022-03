Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ avec une recharge 120W pour moins de 400€ - IDBOOX

Le lancement global de la série Redmi Note 11 s’est déroulé le 29 mars 2022. Cette conférence nous a permis de découvrir trois nouveaux smartphones dont le très intéressant Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Xiaomi fait monter les enchères et on ne parle pas du prix. Le constructeur repousse les limites de la gamme Redmi. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est le premier smartphone de la gamme équipé de l’hypercharge 120W.

La batterie de 4500mAh qui alimente le smartphone se recharge à 100% en seulement 15 minutes.

Le Redmi Note 11 Pro+ héberge également une caméra principale de 108MP Samsung HM2, accompagné d’un ultra grand-angle de 8MP et d’un objectif Marcro de 2MP.

Pour compléter sa fiche technique, il faut aussi préciser qu’il dispose d’un écran de 6,67 pouces AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution FullHD+. Xiaomi a mis à la barre un processeur gravé en 6 nm MediaTek Dimensity 920.

On pourrait penser que pour tout cela Xiaomi demanderait un prix exorbitant. Ce n’est pas le genre de la maison. Le modèle 6/128Go est à 369$. La version 8/128Go est à 399$ et le Redmi Note 11 Pro+ 8/256Go est au prix de 449$.

Comme d‘habitude Xiaomi s’accorde un délai pour communiquer sur la disponibilité et les prix en France. On vous tiendra au courant mais il ne devrait pas être éloigné.

Cette présentation faisait également la lumière sur le Redmi Note 11S 5G à partir 249$ avec 6Go de RAM et 128Go de stockage et le Redmi 10 5G 4/64Go à partir de 199€. On ne citera pas l’excellent Redmi Note 11 à 199€ déjà sorti que nous avons testé.