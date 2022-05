11 expositions à voir à Paris au mois de mai et juin 2022

Si vous êtes parisiens aux mois de mai et juin 2022, suivez le guide ! Voici une sélection de 11 expositions à ne pas manquer !

Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges. Nous ne parlons que d’expos vues par la rédaction et qui ont fait l’objet d’un reportage. Textes, images, vidéos on vous dit tout et espérons que vous aurez envie de profiter de quelques moments culturels.

Pop Air Pop Air

Jusqu’au 21 août – Pop Air c’est une exposition atypique, riche, interactive et originale qui laisse la place à l’imagination.

Rendez-vous à la Grande Halle de La Villette pour une expérience gonflable et pas gonflante.

Aristide Maillol – La quête de l’harmonie Aristide Maillol – La quête de l’harmonie

Jusqu’au 21 août – Aristide Maillol (1861-1944) est essentiellement connu pour ses sculptures représentant des femmes aux formes généreuses. Mais l’artiste a créé beaucoup plus.

L’exposition Aristide Maillol – La quête de l’harmonie est présentée au Musée d’Orsay

Découvrez le catalogue d'exposition

Incursions sauvages Incursions sauvages

Jusqu’au 11 septembre – Le Musée de la Chasse et de la Nature (Paris) donne carte blanche à 7 street artistes jusqu’au 11 septembre.

Bordalo II, Andrea Ravo Mattoni, Scaf, War ! Ruben Carrasco, Nadège Dauvergne, Jussi TwoSeven conversent avec le bestiaire permanent des collections du musée.

Gaudí Gaudí

Jusqu’au 17 juillet – Gaudi est au musée d’Orsay ! Si vous avez été à Barcelone, vous avez sans doute croisé un édifice signé Gaudi.

Cet architecte visionnaire, a su transcender l’art de construire. Il a conçu un univers unique reconnaissable entre tous.

Découvrez le catalogue d'exposition





Histoires naturelles François-Xavier et Claude Lalanne

Jusqu’au 29 mai et ensuite dans les collections permanentes. François-Xavier et Claude Lalanne nous offrent un ultime cadeau . La dation Lalanne fait entrer 16 créations majeures et 38 dessins au musée des Arts décoratifs de Paris.

Découvrez le catalogue d'exposition

Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres

Jusqu’au 26 septembre – La Bourse de Commerce – Pinault Collection consacre une exposition inédite en France à Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres. Douze œuvres composent l’exposition

Découvrez le catalogue d'exposition

Les enfants de l’ère Meiji Les enfants de l’ère Meiji

Jusqu’au 21 mai – L’exposition “Les enfants de l’ère Meiji – À l’école de la modernité (1868-1912)” est actuellement présentée à la Maison de la culture du Japon à Paris.

Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas

Jusqu’au 11 juillet – “Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas” au Musée de l’Orangerie lève le voile sur une facette peu connue des impressionnistes.

Découvrez le catalogue d'exposition

Pharaon des Deux Terres – L’épopée africaine des Rois de Napata Pharaon des Deux Terres – L’épopée africaine des Rois de Napata

Jusqu’au 25 juillet – Pharaon des Deux Terres – L’épopée africaine des Rois de Napata est la toute nouvelle exposition du musée de Louvre.

Pour ce moment dédié à l’Antiquité, le visiteur plonge dans un pan méconnu de l’histoire des pharaons

Découvrez le catalogue d'exposition

Reportages à venir sur IDBOOX : JAM Capsule – Réouverture du musée de Cluny et La couleur en fugue à la Fondation Vuitton.

Et toujours, les autres expos et nos reportages

–Jusqu’au 15 Mai Yves Saint Laurent aux musées – Jusqu’au 8 mai James McNeill Whistler, la Frick Collection – Jusqu’au 20 juin Charles Ray – Jusqu’au 26 juin A la rencontre du petit prince – Jusqu’au 3 janvier Cézanne et Kandinsky à L’atelier des lumières.

