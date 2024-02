21 Expositions à voir à Paris en février 2024

Envie de voir des expos ? Vous êtes au bon endroit ! Voici notre sélection mensuelle d’expositions à voir à Paris au mois de février 2024.

Pour petits et grands, de l’art contemporain aux expositions immersives en passant par les chefs-d’œuvre de l’art plus « classique », choisissez votre moment de découverte !

Toutes les expositions présentées ont été vues par la rédaction. Certaines seront développées au cours du mois car elles n’ont pas encore débuté. Voir la liste en fin d’article.

Demain est annulé

Demain est annulé… De l’art et des regards sur la sobriété, est la nouvelle exposition gratuite proposée par la Fondation EDF jusqu’au 29 septembre 2024.Lire notre reportage complet ici

Le catalogue d’exposition est ici



Dans la Seine – Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours

A la Crypte archéologique de l’île de la Cité. La Seine, ce fleuve mythique qui traverse Paris, renferme bien des mystères. L’exposition « Dans la Seine – Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours » nous dévoile quelques-uns de ses secrets. Lire notre reportage ici

Pour découvrir le catalogue d’expo, cliquez ici ou cliquez ici.



Dragons et Lanternes

Jusqu’au 25 février. C’est une première en France, le Jardin d’Acclimatation situé à la lisière du Bois de Boulogne à Paris accueille le Festival Dragons et Lanternes. Lire notre reportage ici

Pour réserver votre entrée, c’est ici !

Loading – L’art urbain à l’ère numérique

Loading est la nouvelle exposition présentée par le Grand Palais Immersif à Paris. Jusqu’au 21 juillet, partez à la découverte du Street Art avec Loading – L’art urbain à l’ère numérique. Lire notre reportage ici

Réservez votre entrée ici

Chana Orloff – Sculpter l’époque

Chana Orloff (1888 – 1968), est à l’honneur au musée Zadkine pour une exposition monographique, la première depuis 1971 à Paris. Jusqu’au 30 mars. Découvrez notre reportage ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Mondes disparus Mondes disparus

Jusqu’au 16 juin Au Muséum national d’Histoire Naturelle. Vivez une expérience incroyable en réalité virtuelle et traversez plus de 3;5 milliards d’années en une heure ! Lire notre reportage complet ici

Chéri Samba Chéri Samba

Jusqu’au 21 avril 2024 au musée Maillol. L’ensemble des 50 œuvres réunies pour l’occasion proviennent de la collection Jean Pigozzi, l’une des plus importantes collections d’art contemporain africain au monde, qui a largement contribué depuis plus de trente ans à la reconnaissance des artistes d’Afrique sub-saharienne sur la scène internationale. Lire notre reportage complet ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Sean Landers – Animal Kingdom Sean Landers – Animal Kingdom

Jusqu’au 10 mars. Le Musée de la Chasse et de la Nature ouvre ses portes à Sean Landers (né en 1962), grand représentant de l’art contemporain américain et de la peinture figurative. Lire notre reportage complet ici

Découvrez le catalogue de l’expo Cliquez ici

Mark Rothko Mark Rothko

Jusqu’au 2 avril Fondation Louis Vuitton. Première rétrospective en France consacrée à Mark Rothko (1903-1970) depuis celle du musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1999.

Se déployant dans la totalité des espaces de la Fondation, selon un parcours chronologique, elle retrace l’ensemble de la carrière de l’artiste depuis ses premières peintures figuratives jusqu’à l’abstraction qui définit aujourd’hui son œuvre. Lire notre reportage complet ici

Réservez votre entrée cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Riss – Le procès Papon Riss – Le procès Papon

Jusqu’au 3 mars. À l’occasion des 25 ans du procès, Riss et le Mémorial de la Shoah proposent de découvrir une sélection de ces dessins jamais exposés. À l’époque, Riss a suivi l’intégralité du procès pour Charlie Hebdo, retraçant l’intensité de ce moment historique à travers plus de 400 dessins d’audience. Entrée gratuite. Lire notre reportage complet ici

We Could be Hereos au Panthéon We Could be Hereos au Panthéon

Le Panthéon abrite jusqu’au 21 février 2024 We Could be Heroes, une exposition XXL époustouflante. Découvrez notre reportage complet ici.

Réservez votre entrée



L’économie selon Astérix L’économie selon Astérix

Prolongation jusqu’en avril. Astérix et les irréductibles ne sont décidemment jamais là où on les attend ! Alors que le 40e album s’apprête à envahir la Gaule le 26 octobre, c’est en effet au cœur de Citéco et de son singulier hôtel Gaillard, que nos héros vous donnent rendez-vous. Lire le reportage complet ici

Retour d’Asie Retour d’Asie

Jusqu’au 4 février 2024, au musée Cernuschi. L’exposition convie les visiteurs à suivre les pas d’Henri Cernuschi, depuis son voyage en Extrême-Orient jusqu’à son retour à Paris où il crée l’un des tout premiers musées d’art asiatique. Lire le reportage complet ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue d’expo Cliquez ici ou Cliquez ici

Van Gogh à Auvers-sur-Oise – Les derniers mois Van Gogh à Auvers-sur-Oise – Les derniers mois

Jusqu’au 4 février 2024, au Musée d’Orsay. Cette exposition sera la première consacrée aux œuvres produites par Vincent van Gogh (1853-1890) durant les deux derniers mois de sa vie, à Auvers-sur-Oise, près de Paris. Lire le reportage complet ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue cliquez ici ou cliquez ici

Révolutions Révolutions

Jusqu’au 2 septembre 2024, au Musée de la BnF. Vous pourrez ainsi admirer des pièces aussi exceptionnelles que le rouleau manuscrit des 120 Journées de Sodome du Marquis de Sade, l’exemplaire de L’Ami du peuple tâché du sang de Marat ou encore les manuscrits de La 9e symphonie de Beethoven et de La Bête humaine de Zola… Lire le reportage ici

AURA Invalides AURA Invalides

AURA Invalides est une création monumentale, dans laquelle le travail de la lumière, la musique orchestrale et le vidéo mapping rencontrent l’architecture majestueuse du Dôme des Invalides, dont les ors illuminent le ciel parisien depuis plus de trois siècles. Une exploration inoubliable au cœur du patrimoine historique et architectural. Lire notre reportage ici

Réservez votre entrée ici

Gustave Moreau le Moyen Âge retrouvé

« Gustave Moreau le Moyen Âge retrouvé » est la nouvelle exposition présentée au musée qui porte le nom du célèbre peintre. Jusqu’au 12 février. Découvrez notre reportage ici

Découvrez le catalogue de l’exposition en cliquant ici ou en cliquant ici



Les expos à venir au cour du mois de février

-A partir du 9 février 2024 jusqu’au 5 janvier 2025 A L’Atelier des Lumières : L’Egypte des pharaons et Les Orientalistes Réservez vote entrée ici

-Du 9 février au 20 mai 2024 Voyage dans les pierres et la lumière – Ahmet Ertug à la Conciergerie.

-A partir du 3 février Toutankhamon l’expérience immersive pharaonique aux Galeries Montparnasse. Réservez votre entrée ici

-Dès le 16 février. Luminiscence à l’Eglise Saint Eustache spectacle immersif. Réservez votre entrée ici

Envie de vois des expos ? Nos autres reportages sont ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités