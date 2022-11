14 Expositions à voir à Paris en novembre 2022

Paris est un musée à ciel ouvert ! Nous allons vous faire découvrir nos expos coup de cœur in situ pour ce mois de novembre 2022.

Ludiques, historiques, féministes, artistiques choisissez les expositions qui vous feront vibrer et rêver ! Toutes les expositions sélectionnées ici ont été vues par la rédaction.

Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps

C’est un moment étonnant, amusant, dérangeant, passionnant que vous allez vivre en visitant Ceci n’est pas un corps jusqu’au 5 mars 2023. Toutes ces images représentent des sculptures !

A noter : les 10, 11 et 17 novembre 2022, pour la première fois au Musée Maillol, un groupe de visiteurs entièrement nus visitera l’exposition à 18H.

Frida Kahlo Au-delà des apparences

Frida Kahlo Au-delà des apparences est une expo à part. La plupart des expositions sur la bouillonnante artiste mettent en avant ses peintures. Ici, ses tableaux se font rares. Des trésors autrement précieux vous attendent nichés au sous-sol du Palais Galliera jusqu’au 5 mars.

Venise révélée Venise révélée

Pour inaugurer le Grand Palais immersif, la RMN-GP propose une exposition sur Venise. Venise révélée est un parcours étonnant sur la Sérénissime. La visite est adaptée aux petits comme aux adultes. Jusqu’au 19 février.

Miroir du monde

La nouvelle exposition Miroir du Monde est étonnante. Le Musée du Luxembourg nous ouvre les portes d’un cabinet de curiosités rempli de trésors. Jusqu’au 15 janvier 2023.

Edvard Munch

« Munch – Un poème de vie, d’amour et de mort » est la nouvelle exposition du musée d’Orsay. Jusqu’au 22 janvier vous allez découvrir Edvard Munch sous un nouveau jour.

Le Petit Nicolas

Le musée Grévin Paris a inauguré la statue du Petit Nicolas. Cette entrée dans la cour des grands coïncide avec la sortie du Film Le Petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux.

Sam Szafran

Le musée de L’Orangerie propose jusqu’au 16 janvier 2023 une exposition exceptionnelle sur les œuvres de Sam Szafran (1934 – 2019).

Les Choses

Les Choses – Une histoire de la nature morte depuis la Préhistoire” est la toute nouvelle exposition du musée du Louvre. Jusqu’au 23 janvier 2023. Notre coup de cœur, quand l’antiquité côtoie l’art moderne !

Parisiennes citoyennes

Jusqu’au 29 janvier 2023, le musée Carnavalet (Paris) met à l’honneur les femmes. L’exposition Parisiennes Citoyennes est une plongée dans les engagements pour l’émancipation des femmes de 1789 aux années 2000.

Monet – Mitchell

« Monet – Mitchell » est une double exposition sublime à ne pas manquer. Jusqu’au 27 février 2023 offrez-vous un moment de sérénité absolue à la Fondation Louis Vuitton.

Gold – Les Ors d’Yves Saint Laurent

L’or a toujours fasciné et inspiré Yves Saint Laurent. Boutons, bijoux, sequins, broderies… l’or est omniprésent dans le rituel créatif du couturier. L’exposition au musée Yves Saint laurent c’est jusqu’au 14 mai 2023.

Capitale(s) 60 ans d’art urbain

Capitale (s) – 60 ans d’art urbain est une exposition hors norme, par sa taille et par son sujet. La ville de Paris a choisi de rendre hommage aux street artistes de la capitale et du monde.

Exposition gratuite jusqu’au 11 février 2023.

Tintin

Mille millions de mille sabords, “Tintin l’aventure immersive” est à l’Atelier des lumières !

CultureSpaces et Tintinimaginatio proposent une visite au cœur des BD de Tintin jusqu’au 20 novembre.

Anri Sala – Time No Longer

Anri Sala déploie une exposition présentant ses dernières œuvres et ses premières expériences filmiques. Au programme vidéos XXL, son, musique et immersion de la Rotonde de La Bourse de Commerce en passant par la galerie 2, le foyer et les vitrines du Passage. Jusqu'au 2 janvier 2023.

