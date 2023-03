Android 14 – Quelles sont les principales nouveautés ?

Google met la dernière touche à Android 14. Quelles sont les nouveautés et quels sont les smartphones compatibles ?

L’annonce d’une nouvelle version d’Android est toujours un événement. Elle est toujours accompagnée de nouveautés censées améliorer la façon d’utiliser un smartphone. Google prépare actuellement Android 14.

Son nouvel OS sera disponible au mois d’août mais des Developper preview sont déjà disponibles. La deuxième itération vient de sortir. Elle permet de jeter un premier coup d’œil sur ce qui nous attend.

Une version stable devrait arriver en juin 2023. La mise à disposition pour le grand public est prévue pour le mois d’août si tout se déroule sans accroc. Google détaille quelques-unes des améliorations apportées à Android 14 sur son blog.

Quelles sont les nouveautés majeures d’Android 14 ?

– Un agrandissement du texte jusqu’à 200% pour aider les personnes avec une déficience visuelle. Ce grossissement n’est pas linéaire mais sélectif sur les éléments les plus petits à l’écran.

– Le flash de l’appareil photo peut désormais s’allumer quand vous recevez des notifications. C’est pratique si votre smartphone est posé à l’envers sur une table.

– Meilleur support des langues avec une grammaire genrée comme le français ou l’allemand.

– Préférences régionales au niveau des mesures, calendriers, températures, etc.

– Amélioration de la batterie.

– Ajout d’un accord de permission sur l’alarme dans les applications.

– Blocage de l’installation des vielles applications et applications non mises à jour.

– Permission d’accès détaillé aux photos pour les applications. Il est maintenant possible d’exclure des photos.

– Amélioration de la sécurité en général. Android 14 nous réserve certainement encore beaucoup d’autres surprises que nous découvrirons au fur et à mesure de l’approche d’une version stable.

Quels sont les smartphones compatibles avec Android 14 ?

Les smartphones Google Pixel seront les premiers servis. Un grand nombre de smartphones est concerné. Les appareils qui pourront recevoir Android 14 sont les : Google Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5 Pro, Pixel 5 et les Pixels 4a 5g.

Pour les autres constructeurs tout dépendra de leur vitesse à adapter leur interface aux exigences d’Android 14. Certaines comme celle de Samsung sont très développées et demandent du temps pour assurer une bonne compatibilité.

Il faudra être patient dans tous les cas surtout car un grand nombre de constructeurs sont encore au passage vers Android 13.