Les expositions les plus sympas à voir à Paris en juin 2026

Venez vous rafraichir le temps d’une exposition parisienne ! Voici notre sélection d’expos à voir à Paris au mois de juin 2026.
En solo ou en famille, il y a forcément l’une de ces expositions qui vous tentera !
La rédaction les a vues, on vous en parle dans nos reportages et nos vidéos suivez les liens au fur et à mesure !
Passez un bel été !
Bricks of Wonder
Jusqu’au 16 août, le tout Nouvel Espace Champerret se fait littéralement envahir par plus de 1 500 m² de briques colorées. Son nom ? « Bricks of Wonder – au Cœur des Bricks ». Réservez votre entrée ici.
Reportage et vidéo ici !
Calder “Rêver en équilibre”
Jusqu’au 16 août, la Fondation Louis Vuitton propose une exposition monumentale en hommage au sculpteur Alexander Calder. Notre reportage complet est ici.
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Annette Messager – Une hirondelle ne fait pas le printemps
Jusqu’au 20 septembre, le Musée de la Chasse et de la Nature confie ses espaces à Annette Messager pour une exposition intitulée avec malice : Une hirondelle ne fait pas le printemps. Notre reportage complet est là .
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Lee Miller
Le Musée d’Art Moderne de Paris accueille, jusqu’au 2 août 2026, une rétrospective magistrale dédiée à Lee Miller. Découvrez notre reportage ici.
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Brion Gysin – Le dernier musée
Le Musée d’Art Moderne de Paris rend hommage, jusqu’au 12 juillet 2026, à l’une des figures les plus fascinantes et insaisissables du XXe siècle : Brion Gysin.
Notre reportage est ici.
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CLING ! La bande dessinée parle Cash
Jusqu’au 6 septembre 2026, la Monnaie de Paris sort l’artillerie lourde avec son expo événement : CLING ! La bande dessinée parle cash. Notre reportage est ici.
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Guernica
Jusqu’au 6 septembre 2026, le Musée Picasso-Paris propose un voyage d’une intensité rare. Une expérience en réalité virtuelle autour de l’oeuvre Guernica.
Notre reportage est là.
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Henry Taylor – « Where thoughts provoke »
Jusqu’au 6 septembre 2026, le Musée Picasso-Paris ouvre ses portes à l’univers foisonnant de Henry Taylor. Découvrez le reportage ici.
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Henri Rousseau – L’ambition de la peinture
Jusqu’au 20 juillet. Le Musée de l’Orangerie nous convie à une exposition exceptionnelle avec l’univers d’Henri Rousseau, dit « Le Douanier ». Notre reportage est ici.
Le catalogue de l’expo est disponible suivez ce lien ou cliquez ici.
Passion Japon
Jusqu’au 23 août. Vous avez toujours rêvé de faire un voyage au Japon, mais vous n’en avez jamais eu l’occasion. Faites vos valises, direction La Villette pour découvrir l’expo Passion Japon. Notre reportage est ici.
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K-Beauty
Jusqu’au 6 Juillet. Après la formidable expo consacrée aux mangas, le Musée Guimet nous emmène en voyage en Corée avec sa nouvelle expo K-Beauty. Notre reportage est ici.
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Renoir
Le Musée d’Orsay crée l’événement cette saison en ne proposant pas une, mais deux expositions magistrales consacrées à Auguste Renoir. Notre reportage est ici.
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La mode du 18e siècle
Jusqu’au 12 juillet. Le Palais Galliera nous convie à une révérence enchantée avec son exposition : « La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé ». Notre reportage est ici.
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Moi et les autres
Expo gratuite. Jusqu’au 27 septembre 2026, la Fondation groupe EDF nous invite à poser nos smartphones pour observer nos vies numériques à travers l’œil affûté de l’art contemporain. Notre reportage est ici.
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Clair-Obscur
Jusqu’au 24 août Il est un instant suspendu, à la fin du jour, où les contours se brouillent et où l’œil doit s’apprivoiser à l’incertain.
C’est dans ce moment précis, ce fameux « entre chien et loup », que nous convie la Bourse de Commerce – Pinault Collection avec sa nouvelle exposition magistrale : « Clair-obscur ». Réservez votre entrée.
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Renaissance
Jusqu’au 28 juin 2026, l’Atelier des Lumières opère une mutation avec Renaissance.
Avec sa nouvelle exposition immersive « Renaissance : De Vinci, Raphaël, Michel-Ange », le centre d’art numérique parisien franchit une étape audacieuse. Notre reportage est ici.
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Chana Orloff – Guerre et Paix
Jusqu’à juin 2026. Trois ans après le succès de l’exposition Sculpter l’époque au musée Zadkine, l’œuvre de Chana Orloff retrouve l’intimité vibrante de son lieu de création.
La nouvelle exposition, intitulée « Guerre & Paix », se déploie dans l’atelier de l’artiste. Découvrez notre reportage ici.
Leonora Carrington
Jusqu’au 19 juillet 2026, le Musée du Luxembourg met à l’honneur une figure majeure, bien que trop longtemps restée dans l’ombre en Europe : Leonora Carrington (1917-2011).Découvrez notre reportage ici.
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Réouverture du musée de La Vie Romantique et l’exposition Face au ciel
Avis aux rêveurs, aux amoureux du XIXe siècle et aux flâneurs du 9e arrondissement : après 17 mois de patience, le Musée de la Vie romantique sort enfin de sa chrysalide. Découvrez notre reportage ici.
L’odyssée Céleste
“L’Odyssée Céleste”, s’installe sous les voûtes majestueuses de l’église Saint-Eustache pour offrir un voyage sensoriel fantastique. Le reportage complet et vidéo à découvrir ici.
Tisser, broder, sublimer
Le Palais Galliera propose jusqu’au 18 octobre 2026, une exposition qui met en lumière les couturiers mais surtout les artisans qui subliment leurs créations. Notre reportage est ici.
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Fables immersives
À deux pas des Champs-Élysées, un nouveau monde s’ouvre à vous : celui des Fables Immersives.
Cette exposition-spectacle audacieuse donne vie aux chefs-d’œuvre de Jean de La Fontaine dans un parcours sensoriel et technologique inédit. Notre reportage complet est ici.