24 expositions incontournables à voir à Paris en janvier 2024

Le programme des expositions est riche et varié en ce mois de janvier 2024 ! Profitez de moments privilégiés pour aller voir des expos.

Nous avons sélectionné 24 expositions à voir à Paris ce mois-ci.

Vous découvrirez ci-dessous nos idées de visite, et pourrez pour chacune découvrir nos vidéos et photos dans nos reportages.

Bonne visite et bonne année 2024 !

The Art of The Brick The Art of The Brick

Jusqu’à fin janvier Amateurs de LEGO et d’œuvres d’art, ouvrez grand les yeux et préparez-vous à voyager avec Nathan Sawaya. Lire le reportage complet ici

Juergen Teller

Jusqu’au 9 janvier au Grand Palais Ephémère. C’est la plus grande exposition consacrée à ce jour au photographe mondialement connu Juergen Teller.Lire notre reportage ici

Pour réserver votre entrée cliquez ici

Découvrez les livres de Juergen Teller Cliquez ici ou Cliquez ici



Dragons et Lanternes

Jusqu’au 25 février. C’est une première en France, le Jardin d’Acclimatation situé à la lisière du Bois de Boulogne à Paris accueille le Festival Dragons et Lanternes. Lire notre reportage ici

Pour réserver votre entrée, c’est ici !

Loading – L’art urbain à l’ère numérique

Loading est la nouvelle exposition présentée par le Grand Palais Immersif à Paris. Du 6 décembre au 21 juillet, partez à la découverte du Street Art avec Loading – L’art urbain à l’ère numérique. Lire notre reportage ici

Réservez votre entrée ici

Chana Orloff – Sculpter l’époque

Chana Orloff (1888 – 1968), est à l’honneur au musée Zadkine pour une exposition monographique, la première depuis 1971 à Paris. Jusqu’au 30 mars. Découvrez notre reportage ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Mondes disparus Mondes disparus

Jusqu’au 16 juin Au Muséum national d’Histoire Naturelle. Vivez une expérience incroyable en réalité virtuelle et traversez plus de 3;5 milliards d’années en une heure ! Lire notre reportage complet ici

Chéri Samba Chéri Samba

Jusqu’au 21 avril 2024 au musée Maillol. L’ensemble des 50 œuvres réunies pour l’occasion proviennent de la collection Jean Pigozzi, l’une des plus importantes collections d’art contemporain africain au monde, qui a largement contribué depuis plus de trente ans à la reconnaissance des artistes d’Afrique sub-saharienne sur la scène internationale. Lire notre reportage complet ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Sean Landers – Animal Kingdom Sean Landers – Animal Kingdom

Jusqu’au 10 mars. Le Musée de la Chasse et de la Nature ouvre ses portes à Sean Landers (né en 1962), grand représentant de l’art contemporain américain et de la peinture figurative. Lire notre reportage complet ici

Découvrez le catalogue de l’expo Cliquez ici

Mark Rothko Mark Rothko

Jusqu’au 2 avril Fondation Louis Vuitton. Première rétrospective en France consacrée à Mark Rothko (1903-1970) depuis celle du musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1999.

Se déployant dans la totalité des espaces de la Fondation, selon un parcours chronologique, elle retrace l’ensemble de la carrière de l’artiste depuis ses premières peintures figuratives jusqu’à l’abstraction qui définit aujourd’hui son œuvre. Lire notre reportage complet ici

Réservez votre entrée cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Riss – Le procès Papon Riss – Le procès Papon

Jusqu’au 3 mars. À l’occasion des 25 ans du procès, Riss et le Mémorial de la Shoah proposent de découvrir une sélection de ces dessins jamais exposés. À l’époque, Riss a suivi l’intégralité du procès pour Charlie Hebdo, retraçant l’intensité de ce moment historique à travers plus de 400 dessins d’audience. Entrée gratuite. Lire notre reportage complet ici

Océans, l’Odyssée immersive Océans, l’Odyssée immersive

Jusqu’au 7 janvier 2024 à L’Atelier des Lumières. « Océans, l’Odyssée immersive » est une expérience fantastique qui emmène les visiteurs dans un fabuleux voyage à travers les mystères et les merveilles du monde sous-marin. Découvrez notre reportage complet ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

We Could be Hereos au Panthéon We Could be Hereos au Panthéon

Le Panthéon abrite jusqu’au 21 février 2024 We Could be Heroes, une exposition XXL époustouflante. Découvrez notre reportage complet ici.

Réservez votre entrée



L’économie selon Astérix L’économie selon Astérix

Jusqu’au 24 février à Citéco. Astérix et les irréductibles ne sont décidemment jamais là où on les attend ! Alors que le 40e album s’apprête à envahir la Gaule le 26 octobre, c’est en effet au cœur de Citéco et de son singulier hôtel Gaillard, que nos héros vous donnent rendez-vous. Lire le reportage complet ici

Retour d’Asie Retour d’Asie

Jusqu’au 4 février 2024, au musée Cernuschi. L’exposition convie les visiteurs à suivre les pas d’Henri Cernuschi, depuis son voyage en Extrême-Orient jusqu’à son retour à Paris où il crée l’un des tout premiers musées d’art asiatique. Lire le reportage complet ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue d’expo Cliquez ici ou Cliquez ici

Van Gogh à Auvers-sur-Oise – Les derniers mois Van Gogh à Auvers-sur-Oise – Les derniers mois

Jusqu’au 4 février 2024, au Musée d’Orsay. Cette exposition sera la première consacrée aux œuvres produites par Vincent van Gogh (1853-1890) durant les deux derniers mois de sa vie, à Auvers-sur-Oise, près de Paris. Lire le reportage complet ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue cliquez ici ou cliquez ici

Nicolas de Staël Nicolas de Staël

Jusqu’au 21 janvier, au Musée d’Art Moderne. 200 tableaux, dessins, carnets sont à découvrir pour cette grande rétrospective 20 après la précédente exposition du Centre Pompidou. Lire le reportage

Réservez vos billets d’entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Révolutions Révolutions

Jusqu’au 2 septembre 2024, au Musée de la BnF. Vous pourrez ainsi admirer des pièces aussi exceptionnelles que le rouleau manuscrit des 120 Journées de Sodome du Marquis de Sade, l’exemplaire de L’Ami du peuple tâché du sang de Marat ou encore les manuscrits de La 9e symphonie de Beethoven et de La Bête humaine de Zola… Lire le reportage ici

Amedeo Modigliani. Un peintre et son marchand Amedeo Modigliani. Un peintre et son marchand

Jusqu’au 15 janvier, au Musée de l’Orangerie. Une exposition qui explore la relation entre l’artiste et son marchand Paul Guillaume, et son impact sur la carrière de Modigliani. Lire le reportage ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

AURA Invalides AURA Invalides

AURA Invalides est une création monumentale, dans laquelle le travail de la lumière, la musique orchestrale et le vidéo mapping rencontrent l’architecture majestueuse du Dôme des Invalides, dont les ors illuminent le ciel parisien depuis plus de trois siècles. Une exploration inoubliable au cœur du patrimoine historique et architectural. Lire notre reportage ici

Réservez votre entrée ici

Voyage dans le cristal Voyage dans le cristal

Jusqu’au 14 janvier, au Musée de Cluny. Construite en six actes, l’exposition explore toutes les facettes de ce matériau mystérieux, qui ne se révèle qu’à celui qui l’observe avec attention.

En guise d’introduction, le visiteur fait la rencontre du quartz et de ses spécificités géologiques, notamment grâce aux modèles du père de la cristallographie Romé de l’Isle. Lire notre reportage ici

Cliquez sur ce lien pour réserver vos places.

Découvrez le magnifique catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Yves Saint Laurent – Formes Yves Saint Laurent – Formes

Jusqu’au 14 janvier – Avec l’exposition Yves Saint Laurent – Formes, la modernité du couturier Yves Saint Laurent trouve un nouvel écho. Par une mise en espace, l’artiste Claudia Wieser dialogue avec les pièces textiles et les arts graphiques issues des collections du Musée. Au musée YSL Lire notre reportage complet ici

Réservez votre entrée ici. découvrez le catalogue de l’exposition cliquez ici ou cliquez ici

Gustave Moreau le Moyen Âge retrouvé

« Gustave Moreau le Moyen Âge retrouvé » est la nouvelle exposition présentée au musée qui porte le nom du célèbre peintre. Jusqu’au 12 février. Découvrez notre reportage ici

Découvrez le catalogue de l’exposition en cliquant ici ou en cliquant ici



Félins Félins

Jusqu’au 7 janvier 2024 – Le Muséum national d’Histoire naturelle met à l’honneur une exceptionnelle famille d’animaux présents sur toute la planète : les félins.

Les 38 espèces de félins vivant sur Terre vont être présentées au public de manière tout à fait inédite. Lire notre reportage complet ici

Chagall – Paris New York Chagall – Paris New York

Jusqu’au 7 janvier 2024. Peintre prolifique et inclassable, Marc Chagall est à l’honneur à l’Atelier des Lumières dans le cadre de la nouvelle exposition immersive « Chagall, Paris – New York » qui présentera l’ensemble de sa création. Découvrez notre reportage ici Réservez votre entrée cliquez ici

Découvrez le catalogue Cliquez ici ou Cliquez ici

