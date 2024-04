Sortez à Paris – 26 expositions à ne pas manquer en avril 2024

Quelles sont les meilleures expositions à voir au mois d’avril à Paris ?

En avril ne te découvre pas d’un fil mais va voir des expositions ! La rédaction sélectionne 26 expos qui s’adressent à tous les publics.

Le programme est riche et varié avec son lot de nouvelles expositions à voir dans Paris. Bien entendu, nous ne parlons que des expositions vues par la rédaction.

Craquez pour un moment de culture étonnant avec ce choix de visites variées à faire en solo, entre amis ou en famille.

Le monde comme il va

Jusqu’au 2 septembre. À la Bourse de Commerce, une collection d’œuvres iconiques de plus de 30 artistes de renommée internationale s’étend sur tous les niveaux de l’édifice. Réservez votre entrée ici

Un Soir avec les Impressionnistes en réalité virtuelle

Jusqu’au 11 août 2024, le Musée d’Orsay propose « Un Soir avec les Impressionnistes – 1874 ». Ce voyage en réalité virtuelle transporte le visiteur au cœur de la naissance de l’Impressionnisme. Lire le reportage complet

Paris 1874 – L’Invention de l’Impressionnisme Paris 1874 – L’Invention de l’Impressionnisme

Jusqu’au 14 juillet au Musée d’Orsay – Il y a 150 ans, une poignée d’artistes en quête de reconnaissance décide de créer une exposition qui leur ressemble. Lire le reportage complet ici

Jean Hélion – La prose du monde Jean Hélion – La prose du monde

Le Musée d’Art Moderne de Paris propose une exposition extraordinaire intitulée Jean Hélion, la prose du monde. Le reportage complet est ici

Paolo Roversi Paolo Roversi

Les photographies de Paolo Roversi sont exposées au Palais Galliera jusqu’au 14 juillet 2024. Le reportage complet est ici

Mise en page Mise en page

Jusqu’au 21 avril au Bon Marché Rive Gauche. Mise en page par Sarah Andelman est une exposition extraordinaire dédiée à celles et ceux qui aiment les livres et le beau sous toutes ses formes. Entrée libre. Le reportage complet est ici

Match Design & Sport Match Design & Sport

Jusqu’au 11 août. Le musée du Luxembourg se métamorphose le temps de l’exposition Match – Design & Sport – Une histoire tournée vers le futur. Le reportage complet est ici

Robert Ryman – Le regard en acte Robert Ryman – Le regard en acte

Jusqu’au 1er juillet 2024, le musée de l’Orangerie expose les toiles de Robert Ryman. Cette présentation d’ampleur est la première en France consacrée aux œuvres du peintre décédé en 2019. Le reportage complet est ici

Insert Coin – Café, Flippers et bornes d’arcade

Jusqu’au 30 juin, La Monnaie de Paris propose Insert Coin, une exposition étonnante, amusante et expérientielle ! Réservez votre entrée ici

L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II et Les Orientalistes L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II et Les Orientalistes

A l’Atelier des Lumières jusqu’au 5 janvier 2025. Les deux boucles animées nous transportent pour un voyage extraordinaire ! Découvrez le reportage ici

Luminiscence Luminiscence

Jusqu’au 25 mai. Luminiscence est un spectacle immersif et enchanteur. Ce son et lumière se déploie dans l’église Saint-Eustache et nous dévoile de façon originale 800 ans d’histoire. Découvrez notre reportage.

La société des spectacles La société des spectacles

Jusqu’au 20 avril. La Fondation Pernod Ricard propose une exposition singulière autour du travail de deux artistes mondialement connues : Farah Atassi et Ulla von Brandenburg. Entré libre. Découvrez notre reportage ici

Voyage dans les pierres et la lumière Voyage dans les pierres et la lumière

Jusqu’au 20 mai 2024, la Conciergerie (Centre des Monuments Nationaux) présente une exposition dédiée au travail d’Ahmet Ertuğ. Découvrez notre reportage . Réservez votre billet d’entrée Cliquez ici

Toutankhamon l’expérience immersive pharaonique

Plus de 1000 pièces et objets exceptionnels retrouvés dans le tombeau du pharaon et reproduits à l’identique seront à découvrir lors de cette aventure unique. Découvrez le reportage ici

Demain est annulé

Demain est annulé… De l’art et des regards sur la sobriété, est la nouvelle exposition gratuite proposée par la Fondation EDF jusqu’au 29 septembre 2024.Lire notre reportage complet ici

Dans la Seine – Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours

A la Crypte archéologique de l’île de la Cité. La Seine, ce fleuve mythique qui traverse Paris, renferme bien des mystères. L’exposition « Dans la Seine – Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours » nous dévoile quelques-uns de ses secrets. Lire notre reportage ici

Loading – L’art urbain à l’ère numérique

Loading est la nouvelle exposition présentée par le Grand Palais Immersif à Paris. Jusqu’au 21 juillet, partez à la découverte du Street Art avec Loading – L’art urbain à l’ère numérique. Lire notre reportage ici

Mondes disparus Mondes disparus

Jusqu’au 16 juin Au Muséum national d’Histoire Naturelle. Vivez une expérience incroyable en réalité virtuelle et traversez plus de 3;5 milliards d’années en une heure ! Lire notre reportage complet ici

Chéri Samba Chéri Samba

Jusqu’au 21 avril 2024 au musée Maillol. L’ensemble des 50 œuvres réunies pour l’occasion proviennent de la collection Jean Pigozzi, l’une des plus importantes collections d’art contemporain africain au monde, qui a largement contribué depuis plus de trente ans à la reconnaissance des artistes d’Afrique sub-saharienne sur la scène internationale. Lire notre reportage complet ici

Mark Rothko Mark Rothko

Jusqu’au 2 avril Fondation Louis Vuitton. Première rétrospective en France consacrée à Mark Rothko (1903-1970) depuis celle du musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1999.

Se déployant dans la totalité des espaces de la Fondation, selon un parcours chronologique, elle retrace l’ensemble de la carrière de l’artiste depuis ses premières peintures figuratives jusqu’à l’abstraction qui définit aujourd’hui son œuvre. Lire notre reportage complet ici

L’économie selon Astérix L’économie selon Astérix

Prolongation jusqu’en avril. Astérix et les irréductibles ne sont décidemment jamais là où on les attend ! Alors que le 40e album s’apprête à envahir la Gaule le 26 octobre, c’est en effet au cœur de Citéco et de son singulier hôtel Gaillard, que nos héros vous donnent rendez-vous. Lire le reportage complet ici

Révolutions Révolutions

Jusqu’au 2 septembre 2024, au Musée de la BnF. Vous pourrez ainsi admirer des pièces aussi exceptionnelles que le rouleau manuscrit des 120 Journées de Sodome du Marquis de Sade, l’exemplaire de L’Ami du peuple tâché du sang de Marat ou encore les manuscrits de La 9e symphonie de Beethoven et de La Bête humaine de Zola… Lire le reportage ici

The Art of the Brick The Art of the Brick

The Art Of The Brick nos photos et vidéos ! Amateurs de LEGO et d’œuvres d’art, ouvrez grand les yeux et préparez-vous à voyager avec Nathan Sawaya. Lire notre reportage complet ici

Les expositions qui débutent en avril, reportages à venir

-3 avril au 18 août au musée Bourdelle – La mémoire des objets

-24 avril au 25 août au musée Carnavalet – La Fontaine aux innocents

-Du 30 avril au 20 octobre au musée Maillol – Andres Serrano – Portraits de l’Amérique

Envie de voir des expos ? Nos autres reportages sont ici

