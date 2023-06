Le top des 26 expositions à voir à Paris en juin 2023

En juin, vous allez vous régaler avec 26 expos à voir à Paris. Découvrez notre sélection d’expositions à voir et à vivre.

Des expos pour toutes les envies et pour tous les âges, amusez-vous et découvrez nos reportages !

Capitale(S)

Prolongation jusqu’au 30 Juin de l’exposition Capitale(S) 60 ans d’art urbain face au succès immense de ce rendez vous !

Entrée gratuite. Découvrez nos reportage complet ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

120 ans de la Maison de Victor Hugo

La maison de Victor Hugo fête ses 120 ans et présente une exposition-anniversaire riche et instructive ! C’est jusqu’au 3 septembre et c’est gratuit ! Lire notre reportage complet ici

Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Âge à nos jours Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Âge à nos jours

Du 13 avril au 16 juillet 2023 à la Conciergerie. Œuvres d’art, manuscrits, enluminures, menus orignaux, mais aussi une sélection d’arts de la table, tableaux, créations culinaires, vidéos et photographies seront au service de cette rétrospective. Ces œuvres et objets sont issus des collections des plus prestigieuses institutions françaises. Lire notre reportage complet

Ramsès & l’or des Pharaons Ramsès & l’or des Pharaons

A partir du 7 avril 2023, une expérience inédite explorant la vie de Ramsès ouvrira ses portes à la Grande Halle de la Villette.

Ce moment à ne pas manquer est proposé en partenariat avec le Conseil suprême des Antiquités d’Égypte et produite par Cityneon et World Heritage Exhibitions. réservez votre place Lire notre reportage complet ici

Uchronie Uchronie

A voir jusqu’au 17 septembre 2023, le musée de la Chasse et de la Nature invite Vincent Fournier, L’exposition Uchronie de Vincent Fournier parle de notre relation à la nature, à la technologie et aux imaginaires du futur. Lire notre reportage complet ici

Basquiat X Warhol – A quatre mains

Du 5 avril au 28 août, à la Fondation Louis Vuitton – La Fondation poursuit son exploration de l’œuvre de Jean-Michel Basquiat, révélant cette fois sa collaboration avec Andy Warhol.

De 1984 à 1985, Jean-Michel Basquiat (1960-1988) et Andy Warhol (1928-1987) réalisent environ 160 toiles ensemble, « à quatre mains », dont certaines parmi les plus grandes de leurs carrières respectives. Lire notre reportage complet

Réservez vos billets en suivant ce lien.

Commandez le catalogue de l’expo en cliquant sur ce lien ou sur ce lien.

Philippe Starck Paris est pataphysique Philippe Starck Paris est pataphysique

Jusqu’au 27 août, Philippe Starck invite le public du musée Carnavalet-Histoire de Paris à embarquer pour une navigation terrestre, de Paris à Paris, sa ville-port d’attache. Le voyage est inédit, surprenant, oscillant entre réel et imaginaire. Lire le reportage complet cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’expo Cliquez ici ou Cliquez ici

Réservez votre billet d’entrée Cliquez ici

Manet – Degas

Au musée d’Orsay jusqu’au 26 juillet – L’exposition Manet / Degas n’est pas une énième exposition qui fait converser deux monstres de la peinture. Lire notre reportage complet Cliquez ici

Réservez votre billet d’entrée Cliquez ici

Découvrez le très beau catalogue publié en partenariat avec Gallimard Cliquez ici ou Cliquez ici



L’argent dans l’art

Jusqu’au 24 septembre à La Monnaie de Paris. L’exposition « L’argent dans l’art” couvre plus de 20 siècles d’histoire de l’art sur le thème des rapports complexes entre Art et Argent, de l’Antiquité à nos jours. Lire notre reportage complet Cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’expo Cliquez ici ou Cliquez ici

Dumas à l’écran Dumas à l’écran

Jusqu’au 15 juillet. En marge de la sortie du film événement de Martin Bourboulon, Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan, le 5 avril, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé ravive l’œuvre entière d’Alexandre Dumas. Tous les espaces de la Fondation seront dédiés à l’auteur pour un moment inédit et grandiose. Lire le reportage complet ici

Elliott Erwitt : dans l’objectif Elliott Erwitt : dans l’objectif

Jusqu’au 15 Août au musée Maillol – L’exposition « Elliott Erwitt » rend hommage à l’un des photographes les plus importants du 20e siècle, membre de Magnum Photos depuis 1953. Lire notre reportage complet ici

Réservez votre billet d’entrée cliquez ici

Découvrez le superbe livre Found Not Lost Cliquez ici ou Cliquez ici



Eternel Mucha Eternel Mucha

Jusqu’au 5 novembre au Grand Palais Immersif – Figure majeure de l’Art Nouveau, pionnier de l’art de l’affiche et précurseur de la publicité, Alphonse Mucha est l’un des artistes les plus célèbres d’Europe en son temps.

Avec Éternel Mucha, Grand Palais Immersif et la Fondation Mucha mettent en lumière l’héritage du maître de l’Art Nouveau. Lire notre reportage complet ici Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Félins Félins

Jusqu’au 7 janvier 2024 – Le Muséum national d’Histoire naturelle met à l’honneur une exceptionnelle famille d’animaux présents sur toute la planète : les félins.

Les 38 espèces de félins vivant sur Terre vont être présentées au public de manière tout à fait inédite. Lire notre reportage complet ici

Léon Monet Léon Monet

Jusqu’au 16 juillet 2023 le musée du Luxembourg présente Léon Monet frère de l’artiste et collectionneur. L’exposition réunit une centaine d’œuvres, parmi lesquelles des peintures et des dessins de Monet, Morisot, Sisley, Pissarro et Renoir… Réservez votre billet d’entrée ici

Découvrez le catalogue de l’expo Cliquez ici ou Cliquez ici

Pastels – De Millet à Redon Pastels – De Millet à Redon

Jusqu’au 2 juillet au Musée d’Orsay. L’exposition s’articulera autour de huit grands thèmes soulignant le renouveau du pastel à partir de la seconde moitié du XIXe siècle aux chimères des artistes symbolistes en passant par le paysage ou les transformations sociales.

Le parcours rassemblera de nombreux artistes et mettra à l’honneur les œuvres de Millet, Degas, Lévy-Dhurmer, Redon, Mary Cassatt, et de nombreux pastellistes. Lire notre reportage complet cliquez ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Réservez vote billet d’entrée Cliquez ici



1997 Fashion Big Bang 1997 Fashion Big Bang

Le Palais Galliera organise, jusqu’au 16 juillet, une exposition dédiée à l’année 1997, une année décisive dans l’histoire de la mode contemporaine. Lire notre reportage complet cliquez ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Chagall – Paris New York Chagall – Paris New York

Jusqu’au 7 janvier 2024. Peintre prolifique et inclassable, Marc Chagall est à l’honneur à l’Atelier des Lumières dans le cadre de la nouvelle exposition immersive « Chagall, Paris – New York » qui présentera l’ensemble de sa création. Découvrez notre reportage ici Réservez votre entrée cliquez ici

Découvrez le catalogue Cliquez ici ou Cliquez ici

Avant l’orage Avant l’orage

Jusqu’au 11 septembre. Le cycle d’expositions « Avant l’orage », présentée par la Collection Pinault, invite à un cheminement, de l’ombre à la lumière, à travers des installations et des œuvres emblématiques pour certaines, inédites pour d’autres, d’une quinzaine d’artistes, qui s’emparent de tous les espaces de la Bourse de Commerce. Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Picasso et la Préhistoire

Au musée de l’Homme jusqu’au 12 juin. Sur 240 m2, une quarantaine de peintures, sculptures, dessins, céramiques et galets gravés de Pablo Picasso, sont présentés en dialogue avec des œuvres préhistoriques et des objets de ses ateliers, montrant comment les arts de ce passé lointain ont nourri son œuvre.

Lire le reportage ici

Découvrez le catalogue d’exposition cliquez ici ou cliquez ici

Sur les routes de Samarcande

Imaginez plus de 300 trésors issus de la culture Ouzbek réunis dans un seul espace. Jusqu’au 4 juin, l’Institut du Monde Arabe (Paris) propose aux visiteurs une immersion fascinante au cœur des trésors venus d’Ouzbékistan.

Lire notre reportage complet Cliquez ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Spirou dans la tourmente de la Shoah

Jusqu’au 30 août, rendez-vous au Mémorial de la Shoah pour une exposition intrigante et émouvante. Lire notre reportage ici

Entrée gratuite. Découvrez aussi le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Hiroshige et l’éventail – Voyage dans le Japon du 19e siècle

Jusqu’au 12 juin – Le musée Guimet présente pour la première fois en France un ensemble unique d’estampes d’Utagawa Hiroshige (1797-1858) destinées à orner des éventails. Lire le reportage complet ici . Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Un dragon géant en origami

Dans le cadre du 8e festival “Quartier du livre” consacré au thème du voyage, l’artiste Gwendoline Finaz de Villaine met en scène, place du Panthéon, un couple de dragons en origami de verre qui font escale au coeur de Paris, sur une toile à ciel ouvert de 1000 m2, avant de s’envoler sous d’autres cieux. Jusqu’au 7 juin.

Ron Mueck

Du 8 juin au 5 novembre 2023, la Fondation Cartier pour l’art contemporain invite le sculpteur australien Ron Mueck à exposer un ensemble d’œuvres jamais montrées en France aux côtés d’œuvres emblématiques de sa carrière. Réservez votre entrée ici . Découvrez le catalogue Cliquez ici ou cliquez ici



Yves Saint Laurent – Formes

Avec l’exposition Yves Saint Laurent – Formes, la modernité du couturier Yves Saint Laurent trouve un nouvel écho. Par une mise en espace, l’artiste Claudia Wieser dialogue avec les pièces textiles et les arts graphiques issues des collections du Musée. Au musée YSL à partir du 9 juin.

Réservez votre entrée ici. découvrez le catalogue de l’exposition cliquez ici ou cliquez ici

Nouveau Musée de l’Immigration

A partir du 13 juin. Faisant suite aux importants travaux dans le Palais de la Porte Dorée, le Musée national de l’histoire de l’immigration réouvre sa galerie permanente avec un espace entièrement renouvelé, plus didactique et évolutif intégrant les recherches récentes sur l’immigration en France.

